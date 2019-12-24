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Новое оружие России
2019-12-24T14:40+0300
https://ria.ru/20191224/1562775326.html
Ракетный полк с "Авангардами" заступит на дежурство на этой неделе
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РИА Новости

Ракетный полк с "Авангардами" заступит на дежурство на этой неделе

14:40 24.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первый ракетный полк, вооруженный комплексами "Авангард" с гиперзвуковыми крылатыми блоками, заступит на боевое дежурство на этой неделе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник.
"На этой неделе на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками", - сказал Шойгу.
Ранее сообщалось, что до конца 2019 года на боевое дежурство в Домбаровской ракетной дивизии в Оренбургской области заступит первый полк, вооруженный ракетным комплексом "Авангард".
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