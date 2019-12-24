Шойгу не видит определенности со стороны США по судьбе Договора СНВ-3

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Со стороны США нет определенности по дальнейшей судьбе Договора СНВ-3 и Договора по открытому небу, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Проведённые Пентагоном в августе и декабре испытания ракет средней дальности подтверждают факт разработки США ракетных систем, запрещённых Договором о РСМД, в период его действия. Следующим шагом логично станет развёртывание таких ракет в Европе и на Востоке. Также со стороны США нет определённости по дальнейшей судьбе Договора о СНВ и Договора по открытому небу", - сказал он.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
Договор по открытому небу (Treaty on Open Skies) позволяет 34 странам-подписантам проводить наблюдательные полеты над территорией друг друга. Цель - проследить, как страны выполняют договоры в области разоружения (в первую очередь Договора об обычных вооруженных силах в Европе), и таким образом снимать возникающие озабоченности.
20 декабря, 20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее