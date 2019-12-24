Ничья не устраивает: Путин рассказал о главных задачах армии

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. на ежегодном заседании расширенной коллегии Министерства обороны подвел итоги деятельности Вооруженных сил за 2019 год и рассказал о главных задачах армии. Владимир Путин на ежегодном заседании расширенной коллегии Министерства обороны подвел итоги деятельности Вооруженных сил за 2019 год и рассказал о главных задачах армии.

Как отметил глава государства, в уходящем году в развитии ВС произошло много изменений: в частности, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82 процентов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Войска, используя новую технику, регулярно отрабатывают в ходе учений, маневров, внезапных проверок боевой готовности тактически сложные, нестандартные задачи. Так, ядерные силы убедительно показали свои возросшие возможности на учениях "Гром-2019", флот и дальняя авиация в полном объеме выполнили поставленные задачи в рамках учений "Океанский щит", — сказал Путин.

Говоря о качестве российского оружия, Путин отметил, что это не игра в шахматы, где может устраивать ничья: Россия должна быть лучшей.

"Она должна быть, сколько раз я уже говорил и представителям промышленности тоже, она всегда должна быть лучше. Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. <...> Это военная организация государства", — сказал глава государства.

Что касается военно-политической обстановки в мире, то, по мнению президента, нужно оценить произошедшие изменения, провести всесторонний анализ угроз для России и определить пути дальнейшей модернизации армии.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В частности, Путин подчеркнул необходимость следить за развертыванием американских ракет средней и меньшей дальности.

"В этом году США фактически разрушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поэтому необходимо вести мониторинг возможного развертывания американских ракет такого класса в разных регионах мира. В первую очередь, разумеется, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. <...> Среди вопросов государственного, общенационального значения ключевое, определяющее место, безусловно, занимают задачи обеспечения обороноспособности России. Как бы ни развивались события, неизменной должна быть надежная, гарантированная защита нашей родины от любых потенциальных военных угроз", — отметил президент.

Вместе с тем, добавил он, Россия уверенно выходит на новый уровень международного военного сотрудничества: так, с аэродромов в Южной Африке были выполнены полеты Ту-160 над западной частью Индийского океана; в сотрудничестве с китайскими коллегами впервые проведено боевое патрулирование в воздушном пространстве над акваторией Восточно-Китайского и Японского морей. А во время маневров "Центр-2019" впервые апробировали слаженные действия национальных вооруженных формирований сразу с восемью государствами, напомнил Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, заметил, что Россия перевооружает войска, не втягиваясь в гонку вооружений, но при этом учитывая угрозы.

"Министерство обороны и оборонно-промышленный комплекс продолжали выполнение планов, утвержденных Верховным главнокомандующим, по переоснащению Вооруженных сил и повышению их качественного состояния. <...> Все мероприятия, предусмотренные планом деятельности Министерства обороны и государственным оборонным заказом 2019 года, выполнены. Достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года", — сообщил глава ведомства на заседании коллегии.

Как уточнил Шойгу, по итогам года боевые возможности Вооруженных сил выросли на 14%, войска получили более 6,5 тысячи единиц нового и модернизированного вооружения: тем самым доля современных образцов достигла 68,2%.

Что касается планов, то уже на этой неделе на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооруженный комплексами "Авангард" с гиперзвуковыми крылатыми блоками; в следующем году ядерные силы получат 22 пусковые установки с ракетами "Ярс" и "Авангард", заявил глава Минобороны.

"В 2020 году Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. <...> Принять в состав флота первый серийный атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег", вооруженный баллистическими ракетами "Булава". Всего их будет семь", — сказал Шойгу.

Помимо этого, в Сухопутные войска, береговые войска ВМФ и ВДВ поставят 565 современных бронированных машин, 436 основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, два дивизионных комплекта "Бук-М3", добавил министр.

При этом, несмотря на сохранение темпов перевооружения войск, создание современной военной инфраструктуры, а также решение задач социальной защищенности военнослужащих, в будущем году Россия по уровню военных расходов может переместиться с восьмого на девятое место.