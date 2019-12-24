Шойгу: гособоронзаказ выполнен на рекордном за четыре года уровне

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Гособоронзаказ за 2019 год выполнен на рекордном за четыре года уровне, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Все мероприятия, предусмотренные планом деятельности министерства обороны и государственным оборонным заказом 2019 года, выполнены. Достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года", - сказал он.
По словам Шойгу, войска получили более 6,5 тысячи единиц нового и модернизированного вооружения. Это позволило довести долю современных образцов до 68,2%.