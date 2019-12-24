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В России завершили развертывание установок "Пересвет", заявил Шойгу
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РИА Новости

В России завершили развертывание установок "Пересвет", заявил Шойгу

14:33 24.12.2019 (обновлено: 14:37 24.12.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРазвертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса "Пересвет"
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса "Пересвет". Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Развертывание лазерных комплексов "Пересвет" в Вооруженных силах РФ завершено, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник.
"Завершено развертывание лазерных установок "Пересвет". С 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН", - сказал Шойгу.
Ранее сообщалось, что с декабря в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов заступили на боевое дежурство лазерные комплексы "Пересвет".
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Лазерный комплекс "Пересвет"Сергей ШойгуРоссияБезопасность
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