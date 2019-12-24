В России завершили развертывание установок "Пересвет", заявил Шойгу

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Развертывание лазерных комплексов "Пересвет" в Вооруженных силах РФ завершено, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник.
"Завершено развертывание лазерных установок "Пересвет". С 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН", - сказал Шойгу.
Ранее сообщалось, что с декабря в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов заступили на боевое дежурство лазерные комплексы "Пересвет".