Доллар опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В ходе торгов на В ходе торгов на Московской бирже курсы доллара и евро обновляли минимумы с июля и марта 2018 года, опустившись до 61,94 рубля и 68,59 рубля соответственно.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13:57 мск снижался на 26 копеек — до 62,01 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 68,64 рубля.

Отечественную валюту поддерживает налоговый период декабря, в ходе которого банки, по оценкам экспертов, перечислят в бюджет более полутора триллионов рублей.