Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T15:07+0300
https://ria.ru/20191224/1562774527.html
Доллар опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/77/1559267710_0:298:3077:2029_1036x0_80_0_0_da98818eb596750935b1998bfbe1f50d.jpg
РИА Новости

Доллар опустился ниже 62 рублей впервые за полтора года

14:31 24.12.2019 (обновлено: 15:07 24.12.2019)
4689
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом один доллар США
Банкноты номиналом один доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом один доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В ходе торгов на Московской бирже курсы доллара и евро обновляли минимумы с июля и марта 2018 года, опустившись до 61,94 рубля и 68,59 рубля соответственно.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13:57 мск снижался на 26 копеек — до 62,01 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 68,64 рубля.
Отечественную валюту поддерживает налоговый период декабря, в ходе которого банки, по оценкам экспертов, перечислят в бюджет более полутора триллионов рублей.
В ходе утренних торгов рубль также усиливался на фоне дорожающей нефти. Стоимость нефти Brent повышалась на 0,2% — до 66,53 доллара за баррель.
10673108
Обсудить 14
Динамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
Популярные комментарии
Дряхлеет зеленый... :)) Придет время, когда бакс будут выпускать в рулонах, для отапливания печей. Великая депрессия 2.0 не за горами. Это неизбежность. Золотой стандарт рулит! :)
24 декабря, 15:07
23286 397
2580003
Усё кривая настигла "валютный фантик"....этоо стоило ожидать, далее кризис и крах империи...
24 декабря, 15:09
FGFedor Grojs
1951002
Рекомендуем
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу перед началом ежегодного расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ
Ничья не устраивает: Путин рассказал о главных задачах армии
Крымский мост через Керченский пролив
В Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту
Роман Сарычев
"Жестко ломают всех новичков": в брянской ИК-6 убили заключенного
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Биржи США закрылись на рекордно высоком уровне
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Посетители в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Официальный курс евро на среду снизился до 68,91 рубля
Певица Юлия Началова
Утраты 2019 года
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Строительство "Северного потока — 2" остановлено. Что будет дальше
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
Лента новостейМолния