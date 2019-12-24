Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Конечно, плохо, если Украина вступит в НАТО, это безопасности нам не добавит. Не нам, а тем более России... Конечно, лучше бы было, если бы Украина проводила такой курс, как это было ну хотя бы после распада Советского Союза", - отметил Лукашенко.
"Самая большая угроза, что касается Украины для России, будет не НАТО, а если к власти придут и получат все оружие и вооружения, как вы их там называете грубо - нацики. Я с этим, конечно, не согласен, не надо оскорблять кого-то, у каждого есть свои понятия. Но вы знаете вот эти радикальные национальные силы в Украине, вы знаете эти батальоны, я не буду их перечислять, вы знаете в Украине лидеров, которые всегда готовы возглавить вот это оголтелое радикальное националистическое пока, я не знаю меньшинство это или их много в Украине. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО", - подчеркнул белорусский президент.
Власти Украины после госпереворота в 2014 году провозгласили курс на интеграцию страны в ЕС и НАТО. Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.