Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T14:31+0300
https://ria.ru/20191224/1562774499.html
Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
https://cdn22.img.ria.ru/images/156111/69/1561116975_0:59:3077:1790_1036x0_80_0_0_94fbb17339282282e74a90c751f4c9a6.jpg
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

14:31 24.12.2019
18405
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Конечно, плохо, если Украина вступит в НАТО, это безопасности нам не добавит. Не нам, а тем более России... Конечно, лучше бы было, если бы Украина проводила такой курс, как это было ну хотя бы после распада Советского Союза", - отметил Лукашенко.
"Самая большая угроза, что касается Украины для России, будет не НАТО, а если к власти придут и получат все оружие и вооружения, как вы их там называете грубо - нацики. Я с этим, конечно, не согласен, не надо оскорблять кого-то, у каждого есть свои понятия. Но вы знаете вот эти радикальные национальные силы в Украине, вы знаете эти батальоны, я не буду их перечислять, вы знаете в Украине лидеров, которые всегда готовы возглавить вот это оголтелое радикальное националистическое пока, я не знаю меньшинство это или их много в Украине. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО", - подчеркнул белорусский президент.
Власти Украины после госпереворота в 2014 году провозгласили курс на интеграцию страны в ЕС и НАТО. Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский
6 декабря, 15:30
Зеленский пообещал "делами" приближать ВС Украины к стандартам НАТО
46013824
Обсудить 13
РоссияСитуация на УкраинеАлександр ЛукашенкоНАТОБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Невооруженным глазом видно что такое нато и что такое европа. Нато - это инструмент продавливания интересов сша. А европа уже давно потеряла свой суверенитет. Иначе как можно объяснить, когда вашингтон приказывает частным компаниям под юрисдикцией европы прекратить работы? Сша это номер один по продаже вооружений. Это гигантские деньги сотни тысяч рабочих мест. И что бы впк загружать заказами нужен враг. Вот и рассказывают страшилки про Россию и Китай. Россия давно не представляет ни для кого угрозы, это прекрасно все понимают, но босс из-за океана сказал: платите. А если кто против - примеры Ирака, Ливии, Югославии... Должны вразумить несговорчевого
24 декабря, 15:11
Igor Kuznetcov
1100000
Почему это продать ?Страна идёт своим путём , с Европой и НАТО им будет лучше , и выгодней чем в одиночку .
24 декабря, 14:57
Василий Алибабаевич
100009
Рекомендуем
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко прокомментировал сообщения об открытии базы российских ВВС
Крымский мост через Керченский пролив
В Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о готовности построить судно-трубоукладчик
Певица Юлия Началова
Утраты 2019 года
Роман Сарычев
"Жестко ломают всех новичков": в брянской ИК-6 убили заключенного
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Глава МВД Татарстана Артем Хохорин
Главу МВД Татарстана наказали после учений со школьниками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
Лента новостейМолния