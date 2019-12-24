Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

"Конечно, плохо, если Украина вступит в НАТО, это безопасности нам не добавит. Не нам, а тем более России... Конечно, лучше бы было, если бы Украина проводила такой курс, как это было ну хотя бы после распада Советского Союза", - отметил Лукашенко.

"Самая большая угроза, что касается Украины для России, будет не НАТО, а если к власти придут и получат все оружие и вооружения, как вы их там называете грубо - нацики. Я с этим, конечно, не согласен, не надо оскорблять кого-то, у каждого есть свои понятия. Но вы знаете вот эти радикальные национальные силы в Украине, вы знаете эти батальоны, я не буду их перечислять, вы знаете в Украине лидеров, которые всегда готовы возглавить вот это оголтелое радикальное националистическое пока, я не знаю меньшинство это или их много в Украине. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО", - подчеркнул белорусский президент.