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Шойгу: военный бюджет США на 2020 год в 16 раз больше российского
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РИА Новости

Шойгу: военный бюджет США на 2020 год в 16 раз больше российского

14:30 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Военный бюджет США в 2020 году впервые составит почти 750 миллиардов долларов, это сравнимо с расходами на оборону всех стран мира и превышает российские в 16 раз, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Военный бюджет США в 2020 году впервые достигнет почти 750 миллиардов долларов. Это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз", - сказал Шойгу.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, всего на нужды Пентагона выделено 738 миллиардов долларов (в 2019 году - 716 миллиардов).
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