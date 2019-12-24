Шойгу: военный бюджет США на 2020 год в 16 раз больше российского

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Военный бюджет США в 2020 году впервые составит почти 750 миллиардов долларов, это сравнимо с расходами на оборону всех стран мира и превышает российские в 16 раз, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Военный бюджет США в 2020 году впервые достигнет почти 750 миллиардов долларов. Это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз", - сказал Шойгу.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, всего на нужды Пентагона выделено 738 миллиардов долларов (в 2019 году - 716 миллиардов).