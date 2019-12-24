Путин заявил об увеличении военных пенсий в 2020 году

Он отметил, что в федеральном бюджете предусмотрено, что в течение трех лет денежное довольствие военных будет ежегодно индексироваться, в 2020 году на 3% в 2021-22 годах - на 4% соответственно.

Он также добавил, что продолжится и развитие накопительно-ипотечной системы. По мнению Путина, важно и дальше сбалансированно развивать все составляющие системы социальных гарантий военнослужащих, поскольку от этого прямо будет зависеть эффективность их работы, "нашей общей работы по развитию вооруженных сил".