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Лавров и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию в Ливии и на Украине
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РИА Новости

Лавров и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию в Ливии и на Украине

14:17 24.12.2019
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© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова с Японию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова с Японию
© ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем по телефону ситуацию в Ливии и на Украине, сообщает российское дипведомство.
Разговор состоялся по инициативе стороны ЕС.
"В фокусе внимания находились вопросы урегулирования ситуации в Ливии и на Украине", — подчеркнули в российском ведомстве.
На первом за три года саммите лидеров стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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