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"У нас ничего нет": PR-агент прокомментировал данные о долгах Бузовой
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РИА Новости

"У нас ничего нет": PR-агент прокомментировал данные о долгах Бузовой

14:15 24.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. PR-агент Ольги Бузовой рассказал "Пятому каналу", что певица владеет недвижимостью только в Москве и опроверг информацию о ее долгах.
"Нет, это неправда. Невозможно такое. Когда суд, приходит извещение какое-то, да? У нас ничего нет", - заявил собеседник агентства.
Ранее на сайте Федеральной службы судебных приставов появилась информация об исполнительном производстве в отношении Бузовой из-за долгов за коммунальные услуги в квартире в Петербурге в размере 10 662 рубля.
Иск против певицы подала управляющая компания, судебный приказ был отправлен еще в августе.
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