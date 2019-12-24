"У нас ничего нет": PR-агент прокомментировал данные о долгах Бузовой

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. PR-агент Ольги Бузовой рассказал "Пятому каналу", что певица владеет недвижимостью только в Москве и опроверг информацию о ее долгах.
"Нет, это неправда. Невозможно такое. Когда суд, приходит извещение какое-то, да? У нас ничего нет", - заявил собеседник агентства.
Ранее на сайте Федеральной службы судебных приставов появилась информация об исполнительном производстве в отношении Бузовой из-за долгов за коммунальные услуги в квартире в Петербурге в размере 10 662 рубля.
Иск против певицы подала управляющая компания, судебный приказ был отправлен еще в августе.