Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T14:57+0300
https://ria.ru/20191224/1562772189.html
Правительство объяснило отмену "площадки" на экзамене на права
https://cdn21.img.ria.ru/images/156277/59/1562775930_0:100:3077:1830_1036x0_80_0_0_6c3bd41606a6161abfe2fa5f7206fa52.jpg
РИА Новости

Правительство объяснило отмену "площадки" на экзамене на права

13:55 24.12.2019 (обновлено: 14:57 24.12.2019)
3670
© РИА Новости / Павел ЛисицынИнспекторы ГИБДД Свердловской области принимают практический экзамен на право управления автотранспортом категории "B"
Инспекторы ГИБДД Свердловской области принимают практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Из экзамена на права убрали "площадку", так как эти упражнения только имитировали ощущение управления транспортным средством, говорится в справке, опубликованной на сайте правительства.
В документе отмечается, что проверять основные умения будут в рамках практического экзамена в условиях дорожного движения, при этом первоначальные навыки управления автомобилем проверят до выезда на дорогу.
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля
11:28
Автоэксперт оценил новые правила экзамена на водительские права
"Для этого будут использоваться закрытые площадки, автодромы, территории, имеющие твердое покрытие и ограниченные для движения иных транспортных средств и пешеходов, или участки дорог с малоинтенсивным движением, тупиковые участки дорог", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права.
Основные нововведения вступят в силу первого октября. В частности, элементы "город" и "площадка" объединят, практический экзамен будет длиться полчаса, а также появится возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку.
Если претендент не сдаст экзамен с трех попыток, то в следующий раз он сможет попробовать свои силы не ранее чем через месяц.
Помимо этого, если у автошколы на момент обучения кандидата не было образовательной лицензии, то такого ученика до экзамена не допустят.
Во время практических занятий в автошколе
16 октября, 14:57
В ГИБДД рассказали, как правильно выбрать автошколу
39771319
Обсудить 5
Правительство РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу перед началом ежегодного расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ
Ничья не устраивает: Путин рассказал о главных задачах армии
Посетители в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих
Министр финансов России Антон Силуанов
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Успеет ли "Газпром" спасти Германию
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Строительство "Северного потока — 2" остановлено. Что будет дальше
Флаги стран-участниц саммита G7
Нам больше не нужна "Большая семерка". И даже не интересна
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Президент России Владимир Путин
Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о готовности построить судно-трубоукладчик
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на лоджии жилого дома
В МЧС разъяснили правила курения на балконах
Девушка ест лапшу в кафе
Кому давать на чай: правила и запреты в разных странах
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
Лента новостейМолния