Правительство объяснило отмену "площадки" на экзамене на права

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Из экзамена на права убрали "площадку", так как эти упражнения только имитировали ощущение управления транспортным средством, говорится в Из экзамена на права убрали "площадку", так как эти упражнения только имитировали ощущение управления транспортным средством, говорится в справке , опубликованной на сайте правительства

В документе отмечается, что проверять основные умения будут в рамках практического экзамена в условиях дорожного движения, при этом первоначальные навыки управления автомобилем проверят до выезда на дорогу.

"Для этого будут использоваться закрытые площадки, автодромы, территории, имеющие твердое покрытие и ограниченные для движения иных транспортных средств и пешеходов, или участки дорог с малоинтенсивным движением, тупиковые участки дорог", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права.

Основные нововведения вступят в силу первого октября. В частности, элементы "город" и "площадка" объединят, практический экзамен будет длиться полчаса, а также появится возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку.

Если претендент не сдаст экзамен с трех попыток, то в следующий раз он сможет попробовать свои силы не ранее чем через месяц.