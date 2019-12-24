Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.

Первые положения документа начнут действовать уже в январе — в частности, уйдет запрет на обучение вождению на магистралях.

Основные изменения вступят в силу в октябре. Так, произойдет объединение "города" и "площадки", практический экзамен будет длиться полчаса.

После проверки азов вождения у автошколы или в тупике за пределами жилой застройки экзаменатор отправит ученика в "город". При этом по новым правилам обкатать маршрут заранее не получится — будет публиковаться лишь примерный список улиц.

Также появится возможность аннулировать результаты экзамена — по жалобе на отрицательную оценку. Но и ГИБДД сможет отменить положительный итог, если предоставлены поддельные документы.

Кроме того, уточняются сроки проведения повторных экзаменов. Если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то следующей придется ждать не меньше месяца, но и не более трех.