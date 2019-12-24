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2019-12-24T16:19+0300
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Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
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РИА Новости

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

09:57 24.12.2019 (обновлено: 16:19 24.12.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПрактический экзамен на право управления автотранспортом категории "B"
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Первые положения документа начнут действовать уже в январе — в частности, уйдет запрет на обучение вождению на магистралях.
Основные изменения вступят в силу в октябре. Так, произойдет объединение "города" и "площадки", практический экзамен будет длиться полчаса.
После проверки азов вождения у автошколы или в тупике за пределами жилой застройки экзаменатор отправит ученика в "город". При этом по новым правилам обкатать маршрут заранее не получится — будет публиковаться лишь примерный список улиц.
Также появится возможность аннулировать результаты экзамена — по жалобе на отрицательную оценку. Но и ГИБДД сможет отменить положительный итог, если предоставлены поддельные документы.
Кроме того, уточняются сроки проведения повторных экзаменов. Если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то следующей придется ждать не меньше месяца, но и не более трех.
Помимо этого, кандидата в водители не допустят до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B
5 декабря, 18:21
Союз автошкол России одобряет отмену "площадки" на экзамене в ГИБДД
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Дмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Что бы не поменялось, но основное правило - взятка - так и останется самым действенным способом получения водительских прав.
24 декабря, 10:04
Ушат Помоев
133207017
Выдавать права и распределять госномера должен неподкупный ИИ (Искуственный Интеллект) !!!
24 декабря, 10:58
Aмон Ра
6182006
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