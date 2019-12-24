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Верфь "Звезда" начала строительство первого танкера-челнока Arc6
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РИА Новости

Верфь "Звезда" начала строительство первого танкера-челнока Arc6

13:44 24.12.2019
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© РИА Новости / Андрей СтанавовТяжелый достроечный стапель суперверфи "Звезда"
Тяжелый достроечный стапель суперверфи Звезда
© РИА Новости / Андрей Станавов
Тяжелый достроечный стапель суперверфи "Звезда". Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Судостроительный комплекс "Звезда" приступила к строительству первого танкера-челнока Arc6 полной грузоподъемностью 69 тысяч тонн, сообщила пресс-служба верфи.
"Судостроительный комплекс "Звезда" приступил к резке металла для первого арктического танкера-челнока ледового класса Arc6 дедвейтом 69 000 тонн. Резка первых деталей корпуса танкера началась в блоке корпусных производств на высокотехнологичном газо-плазменном станке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот заказ открывает новую линейку судов верфи - крупнотоннажных танкеров-челноков ледового класса, что позволит предприятию освоить новые технологии.
Нефтеналивной танкер-челнок будет иметь высокий ледовый класс, способен самостоятельно осуществлять навигацию без ледокольного сопровождения в акваториях арктических морей, в разряженных однолетних арктических льдах при толщине до 1,1 метра в зимне-весеннюю навигацию, и до 1,7 метра в летне-осеннюю.
Длина танкера составляет 257 метров, что на 7 метров больше танкера типа "Афрамакс", ширина - 34 метра. Движительная установка включает управляемые винторулевые колонки. Общая мощность силовых установок около 26,9 тысячи кВт.
Носовая секция танкера типа Афрамакс на открытом стапеле ССК Звезда
9 июля, 08:00Специальный репортаж
Колыбель исполинов. Репортаж с крупнейшей судоверфи России
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Arc6Звезда (судоверфь)МоскваБезопасность
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