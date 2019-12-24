Верфь "Звезда" начала строительство первого танкера-челнока Arc6

"Судостроительный комплекс "Звезда" приступил к резке металла для первого арктического танкера-челнока ледового класса Arc6 дедвейтом 69 000 тонн. Резка первых деталей корпуса танкера началась в блоке корпусных производств на высокотехнологичном газо-плазменном станке", - говорится в сообщении.

Нефтеналивной танкер-челнок будет иметь высокий ледовый класс, способен самостоятельно осуществлять навигацию без ледокольного сопровождения в акваториях арктических морей, в разряженных однолетних арктических льдах при толщине до 1,1 метра в зимне-весеннюю навигацию, и до 1,7 метра в летне-осеннюю.