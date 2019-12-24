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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-24T13:42+0300
https://ria.ru/20191224/1562771550.html
В Москве выпустили новогодние проездные "Единый" и карты "Тройка"
https://cdn25.img.ria.ru/images/150073/94/1500739472_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_7f9b26c0c5f95de9db668d579f04b6a0.jpg
РИА Новости

В Москве выпустили новогодние проездные "Единый" и карты "Тройка"

13:42 24.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПассажир оплачивает проезд у турникета в метро
Пассажир оплачивает проезд у турникета в метро
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Пассажир оплачивает проезд у турникета в метро. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Празднично оформленные билеты "Единый" и карты "Тройка" выпустили для пассажиров московского транспорта, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
"К праздникам выпущены новогодние билеты "Единый" (тираж лимитированной версии – 400 тысяч штук). Кроме того, желающие смогут приобрести праздничные карты и брелоки "Тройка" (тиражи – 10 тысяч и 1 тысяча штук соответственно).
Пассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене
16 декабря, 23:08
Пассажиры МЦД по ошибке получили по 20 тысяч рублей на карты "Тройка"
Также отмечается, что в новогоднем стиле уже оформлены поезда метро, автобусы, трамваи и электробусы.
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Новый год—2020МоскваОбщество
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