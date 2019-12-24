В Москве выпустили новогодние проездные "Единый" и карты "Тройка"

"К праздникам выпущены новогодние билеты "Единый" (тираж лимитированной версии – 400 тысяч штук). Кроме того, желающие смогут приобрести праздничные карты и брелоки "Тройка" (тиражи – 10 тысяч и 1 тысяча штук соответственно).