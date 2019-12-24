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Туризм
2019-12-24T14:42+0300
https://ria.ru/20191224/1562770846.html
В Венеции накануне Рождества уровень воды достиг 139 сантиметров
https://cdn22.img.ria.ru/images/156105/99/1561059991_0:372:2979:2048_1036x0_80_0_0_07e8234b98472431b691d20995b4bf26.jpg
РИА Новости

В Венеции накануне Рождества уровень воды достиг 139 сантиметров

14:42 24.12.2019
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкПрохожие у моста Риальто в Венеции во время наводнения
Прохожие у моста Риальто в Венеции во время наводнения
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Венеции новый пик наводнения, уровень воды 24 декабря достиг 139 сантиметров, а завтра может составить 120 сантиметров, сообщают власти города.
Прилив, который превышает 80 сантиметров, называется "высокой водой". Критический уровень начинается с показателя в 140 сантиметров, когда затопленной оказывается 59 процентов поверхности города.
В ноябре Венеция пережила второе за историю наводнение, когда максимальный уровень воды поднимался до 187 сантиметров. Под водой оказалось 80 процентов территории. Это привело к тому, что количество бронирований гостиниц на рождественские и новогодние каникулы сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Туристы фотографируются на фоне новогодних елок и достопримечательностей в резиновых сапогах и сохраняют оптимизм. "Могло быть и хуже, если бы шел дождь", — написал один из них.
Площадь Сан-Марко затоплена.
При перемещении по городу приезжие вынуждены нести чемоданы в руках.
Так выглядят украшенные к Рождеству улицы Венеции.
Новый период "высокой воды" связан с непогодой, охватившей север и центр Италии. Поступают сообщения об оползнях, сошедших на автомобильные дороги, нарушениях движениях поездов, упавших деревьях и заблокированных в машинах пассажирах.
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