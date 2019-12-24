В Венеции накануне Рождества уровень воды достиг 139 сантиметров

Прохожие у моста Риальто в Венеции во время наводнения

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Венеции новый пик наводнения, уровень воды 24 декабря достиг 139 сантиметров, а завтра может составить 120 сантиметров, В Венеции новый пик наводнения, уровень воды 24 декабря достиг 139 сантиметров, а завтра может составить 120 сантиметров, сообщают власти города.

Прилив, который превышает 80 сантиметров, называется "высокой водой". Критический уровень начинается с показателя в 140 сантиметров, когда затопленной оказывается 59 процентов поверхности города.

В ноябре Венеция пережила второе за историю наводнение, когда максимальный уровень воды поднимался до 187 сантиметров. Под водой оказалось 80 процентов территории. Это привело к тому, что количество бронирований гостиниц на рождественские и новогодние каникулы сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Туристы фотографируются на фоне новогодних елок и достопримечательностей в резиновых сапогах и сохраняют оптимизм. "Могло быть и хуже, если бы шел дождь", — написал один из них.

Площадь Сан-Марко затоплена.

При перемещении по городу приезжие вынуждены нести чемоданы в руках.

Так выглядят украшенные к Рождеству улицы Венеции.