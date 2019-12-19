Венеция после наводнения осталась без заполненных на Новый год отелей

"По-моему, все были убеждены, что Венеция оказалась под водой и что туда нельзя будет ездить 10 лет. Это не так. Я уже сделаю запросы с тем, чтобы уровень прилива измерялся не по морю, а, например, по той же площади Сан-Марко. Тогда, допустим, российский турист, приехав в Венецию, увидит объявление "На Сан-Марко 30 сантиметров", наденет сапоги и проблема будет решена. А иначе можно подумать, что для прогулок по Венеции нужны баллоны для дайвинга", - рассказал Миккьелли.