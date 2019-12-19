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Туризм
2019-12-19T03:41+0300
https://ria.ru/20191219/1562558257.html
Венеция после наводнения осталась без заполненных на Новый год отелей
https://cdn24.img.ria.ru/images/156142/41/1561424179_0:103:2048:1255_1036x0_80_0_0_20ff7aa312cef089b3ebd2ce27a58c6f.jpg
РИА Новости

Венеция после наводнения осталась без заполненных на Новый год отелей

03:41 19.12.2019
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкНа площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
На площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
На площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
РИМ, 19 дек – РИА Новости, Александр Логунов. После исторического ноябрьского наводнения Венеция столкнулась почти с двукратным падением числа бронирований в отелях города на Рождество и Новый год, рассказал РИА Новости глава Ассоциации работников туризма области (Confturismo) Венето Марко Миккьелли.
В середине ноября Венеция пережила второе за историю наводнение. Максимальный уровень воды поднимался до 187 сантиметров, затопив 80% территории города. Совокупный ущерб от небывалого периода "высокой воды" достиг полутора миллиардов евро.
Месяц спустя гостиницы Венеции забили тревогу в связи с падением числа бронирований в традиционный популярный среди туристов предновогодний период.
"Нужно отделить число бронирований от случаев их отмены. Бронирования действительно пережили спад на 45%, отказов же было меньше. Проблема, я считаю, состоит в том, что измерения прилива берутся по показателю уровня моря. Поэтому, когда люди видят уровень в 187 сантиметров, это означает, что на площади Сан-Марко полметра, но народ верит, что Венеция вся покрыта двухметровой толщей воды. Я это проверял на итальянцах и даже жителях Венето", - заявил Миккьелли, возглавляющий также федерацию гостиничных операторов Венето (Federalberghi).
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По его словам, сейчас Венеция полностью пришла в себя после ноябрьского стихийного бедствия: "все очищено и восстановлено". Эксперт отмечает, что в единичных случаях некоторые отели пострадали в плане электрики.
"Из 400 отелей Венеции, наверное, 10 сейчас не работают", - говорит Миккьелли.
Вместе с тем он посетовал на то, что "неполная загрузка отелей затрагивает нынешний предрождественский период, но еще и замедлились бронирования к февральскому карнавалу".
"По-моему, все были убеждены, что Венеция оказалась под водой и что туда нельзя будет ездить 10 лет. Это не так. Я уже сделаю запросы с тем, чтобы уровень прилива измерялся не по морю, а, например, по той же площади Сан-Марко. Тогда, допустим, российский турист, приехав в Венецию, увидит объявление "На Сан-Марко 30 сантиметров", наденет сапоги и проблема будет решена. А иначе можно подумать, что для прогулок по Венеции нужны баллоны для дайвинга", - рассказал Миккьелли.
Пока туристический бизнес Венеции готовится принимать гостей, отбросивших сомнения в пригодности города для новогодних каникул, его власти продолжают принимать запросы на компенсацию ущерба от местных жителей. По словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, объем частных обращений достиг 15 миллионов евро. На ликвидацию первых последствий наводнения Совет министров Италии выделил 20 миллионов евро, еще 60 миллионов предусмотрены бюджетом страны на следующий год.
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