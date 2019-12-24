Абэ призвал КНДР вернуться к обязательствам по денуклеаризации

ТОКИО, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь призвал КНДР вернуться к своим обязательствам по полной денуклеаризации Корейского полуострова и подчеркнул, что Токио вместе с правительствами Южной Кореи и Китая выражают серьезную обеспокоенность недавними пусками баллистических ракет.
"Три страны (Япония, Южная Корея и Китай – ред.) придерживаются единого взгляда, что недавние неоднократные пуски баллистических ракет вызывают серьезное беспокойство. Три страны полностью поддерживали прогресс в переговорном процессе между Северной Кореей и США и единогласно считают, что в то время, когда этот процесс зашел в критическую фазу, необходимо не допустить любых провокационных действий", - заявил Абэ в ходе пресс-конференции по итогам встреч с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в китайском Чэнду. Трансляция пресс-конференции велась телеканалом NHK.
22 декабря, 23:30Эксперт отметил стремление КНДР к усилению ядерной мощи
Японский премьер добавил, что "стороны разделяют позицию о необходимости совместных действий для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова".
"Япония полностью поддерживает переговорный процесс между Северной Кореей и США. Мы призываем Северную Корею вернуться к своим обязательствам по полной денуклеаризации Корейского полуострова путем мирного диалога", - добавил Абэ.
Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции в октябре этого года северокорейская делегация покинула место встречи, заявив об ее провале, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, иначе переговоры будут прекращены.
Последний месяц официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов вооружения. По мнению северокорейского МИД, страна уже достаточно шла навстречу США, и если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество". В декабре КНДР уже сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые, как полагают эксперты, были тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме этого, КНДР 21 декабря провела расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой партии, на котором лидер страны Ким Чен Ын подчеркнул важность обороны и улучшения возможностей армии страны в "сложной внутренней и внешней ситуации".