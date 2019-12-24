Абэ призвал КНДР вернуться к обязательствам по денуклеаризации

"Три страны (Япония, Южная Корея и Китай – ред.) придерживаются единого взгляда, что недавние неоднократные пуски баллистических ракет вызывают серьезное беспокойство. Три страны полностью поддерживали прогресс в переговорном процессе между Северной Кореей и США и единогласно считают, что в то время, когда этот процесс зашел в критическую фазу, необходимо не допустить любых провокационных действий", - заявил Абэ в ходе пресс-конференции по итогам встреч с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в китайском Чэнду. Трансляция пресс-конференции велась телеканалом NHK.

Японский премьер добавил, что "стороны разделяют позицию о необходимости совместных действий для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова".

"Япония полностью поддерживает переговорный процесс между Северной Кореей и США. Мы призываем Северную Корею вернуться к своим обязательствам по полной денуклеаризации Корейского полуострова путем мирного диалога", - добавил Абэ.

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции в октябре этого года северокорейская делегация покинула место встречи, заявив об ее провале, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, иначе переговоры будут прекращены.