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Глава РФФИ: официальных решений о реорганизации научного фонда нет
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РИА Новости

Глава РФФИ: официальных решений о реорганизации научного фонда нет

13:19 24.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Владислав Панченко
 Владислав Панченко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Владислав Панченко. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Никаких официальных решений о реорганизации Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) к настоящему времени не принималось, эта идея вряд ли целесообразна, заявил председатель совета РФФИ академик Владислав Панченко.
Осенью ряд СМИ сообщил, что РФФИ, занимающийся грантовой поддержкой на конкурсной основе научных проектов в области фундаментальной науки, намечено реорганизовать, а функции выдачи грантов на фундаментальные научные исследования, возможно, передадут Российскому научному фонду (РНФ).
"Я хочу сказать, что это не слухи", - сказал президент РАН Александр Сергеев во вторник на заседании президиума Академии наук. По его словам, получено письмо из Минобрнауки, где "прописана последовательность действий" по реорганизации РФФИ.
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"Никаких программных документов (о реорганизации РФФИ сейчас нет)", - сказал Панченко в своем выступлении на президиуме. По его словам, изменение функционала фонда может происходить только по распоряжению правительства.
Панченко добавил, что еще с момента создания РНФ идут разговоры о целесообразности "оптимизации" РФФИ и ухода от дублирования функций обоих фондов. "Это все рабочие разговоры, как дискуссии", - пояснил Панченко.
"Моя позиция очень простая: перераспределение средств между двумя фондами, о котором часто можно слышать в прессе, на мой взгляд, это слабое решение. Нужно увеличивать суммарный бюджет на оба фонда. Надо правильно скомпоновать работу двух фондов, но не за счет увеличения финансирования одного и уменьшения (финансирования) другого, а надо увеличить поддержку фундаментальных исследований по линии фондов", - сказал председатель совета РФФИ.
Панченко напомнил, что в принятом на ближайшие годы государственном бюджете РФ деньги на РФФИ выделены в ранее запланированном объеме. "Я считаю, что правительство показывает свое (положительное) отношение к фонду", - добавил он.
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Александр Сергеев (РАН)Российский научный фондРоссийский фонд фундаментальных исследованийРоссийская академия наукМинистерство образования и науки РФМоскваРоссияОбразование - Общество
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