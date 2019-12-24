Глава РФФИ: официальных решений о реорганизации научного фонда нет

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Никаких официальных решений о реорганизации Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) к настоящему времени не принималось, эта идея вряд ли целесообразна, заявил председатель совета РФФИ академик Владислав Панченко.
Осенью ряд СМИ сообщил, что РФФИ, занимающийся грантовой поддержкой на конкурсной основе научных проектов в области фундаментальной науки, намечено реорганизовать, а функции выдачи грантов на фундаментальные научные исследования, возможно, передадут Российскому научному фонду (РНФ).
"Я хочу сказать, что это не слухи", - сказал президент РАН Александр Сергеев во вторник на заседании президиума Академии наук. По его словам, получено письмо из Минобрнауки, где "прописана последовательность действий" по реорганизации РФФИ.
12 сентября, 13:27РИА НаукаМедведев отметил проблему актуальности научных журналов
"Никаких программных документов (о реорганизации РФФИ сейчас нет)", - сказал Панченко в своем выступлении на президиуме. По его словам, изменение функционала фонда может происходить только по распоряжению правительства.
Панченко добавил, что еще с момента создания РНФ идут разговоры о целесообразности "оптимизации" РФФИ и ухода от дублирования функций обоих фондов. "Это все рабочие разговоры, как дискуссии", - пояснил Панченко.
"Моя позиция очень простая: перераспределение средств между двумя фондами, о котором часто можно слышать в прессе, на мой взгляд, это слабое решение. Нужно увеличивать суммарный бюджет на оба фонда. Надо правильно скомпоновать работу двух фондов, но не за счет увеличения финансирования одного и уменьшения (финансирования) другого, а надо увеличить поддержку фундаментальных исследований по линии фондов", - сказал председатель совета РФФИ.
Панченко напомнил, что в принятом на ближайшие годы государственном бюджете РФ деньги на РФФИ выделены в ранее запланированном объеме. "Я считаю, что правительство показывает свое (положительное) отношение к фонду", - добавил он.