Глава РФФИ: официальных решений о реорганизации научного фонда нет

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Никаких официальных решений о реорганизации Никаких официальных решений о реорганизации Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) к настоящему времени не принималось, эта идея вряд ли целесообразна, заявил председатель совета РФФИ академик Владислав Панченко

Осенью ряд СМИ сообщил, что РФФИ, занимающийся грантовой поддержкой на конкурсной основе научных проектов в области фундаментальной науки, намечено реорганизовать, а функции выдачи грантов на фундаментальные научные исследования, возможно, передадут Российскому научному фонду (РНФ).

"Я хочу сказать, что это не слухи", - сказал президент РАН Александр Сергеев во вторник на заседании президиума Академии наук. По его словам, получено письмо из Минобрнауки, где "прописана последовательность действий" по реорганизации РФФИ.

"Никаких программных документов (о реорганизации РФФИ сейчас нет)", - сказал Панченко в своем выступлении на президиуме. По его словам, изменение функционала фонда может происходить только по распоряжению правительства.

Панченко добавил, что еще с момента создания РНФ идут разговоры о целесообразности "оптимизации" РФФИ и ухода от дублирования функций обоих фондов. "Это все рабочие разговоры, как дискуссии", - пояснил Панченко.

"Моя позиция очень простая: перераспределение средств между двумя фондами, о котором часто можно слышать в прессе, на мой взгляд, это слабое решение. Нужно увеличивать суммарный бюджет на оба фонда. Надо правильно скомпоновать работу двух фондов, но не за счет увеличения финансирования одного и уменьшения (финансирования) другого, а надо увеличить поддержку фундаментальных исследований по линии фондов", - сказал председатель совета РФФИ.