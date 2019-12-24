Суд продлил арест историку Соколову до апреля

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Валентина Левашова. Мера пресечения Соколову продлена до 9 апреля включительно.

Заседание было отложено в связи с эвакуацией суда из-за традиционного для последних недель сообщения о "минировании", в итоге начало задержалось на полтора часа.

Защита просила выпустить Соколова под домашний арест, представив документы об инвалидности родителей историка, которым нужен уход. Обвинение настаивало на его содержании в СИЗО.

Сейчас Соколов находится в Москве в центре психиатрии имени Сербского, где проходит психолого-психиатрическую экспертизу, в связи с этим он не присутствовал на заседании. Дело историка передали в центральный аппарат СК, а самого его перевели из петербургских "Крестов" в московский СИЗО "Бутырка".

Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из воды реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.