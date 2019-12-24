Суд продлил арест историку Соколову до апреля

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Валентина Левашова. Мера пресечения Соколову продлена до 9 апреля включительно.
Заседание было отложено в связи с эвакуацией суда из-за традиционного для последних недель сообщения о "минировании", в итоге начало задержалось на полтора часа.
Защита просила выпустить Соколова под домашний арест, представив документы об инвалидности родителей историка, которым нужен уход. Обвинение настаивало на его содержании в СИЗО.
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Сейчас Соколов находится в Москве в центре психиатрии имени Сербского, где проходит психолого-психиатрическую экспертизу, в связи с этим он не присутствовал на заседании. Дело историка передали в центральный аппарат СК, а самого его перевели из петербургских "Крестов" в московский СИЗО "Бутырка".
Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из воды реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
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