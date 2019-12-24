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2019-12-24T13:01+0300
https://ria.ru/20191224/1562768830.html
Путин обсудил с Алиевым двустороннее взаимодействие
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РИА Новости

Путин обсудил с Алиевым двустороннее взаимодействие

12:54 24.12.2019 (обновлено: 13:01 24.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин по телефону поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, главы государств обсудили двустороннее взаимодействие, сообщает пресс-служба Кремля.
Президенту Азербайджана во вторник исполняется 58 лет.
"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения. Затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что российский лидер также направил поздравительную телеграмму. В ней Путин отметил вклад Алиева в отношения стратегического партнерства между Москвой и Баку. Как отметил президент, под руководством Алиева "Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене". Личный вклад лидера Азербайджана "в упрочение отношений стратегического партнерства" между двумя странами трудно переоценить, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава российского государства подчеркнул, что искренне дорожит сложившимся доверием и взаимопониманием, рассчитывает на продолжение плодотворной совместной работы на благо народов двух стран. Он пожелал президенту Азербайджана крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов, передал сердечный привет его семье.
Как сообщает пресс-служба Алиева, говоря о важности совместных проектов, осуществляемых странами, лидеры "отметили, что открытие сегодня нового автомобильного моста через реку Самур внесет большой вклад в углубление расширенного сотрудничества".
Автомобильный мост через реку Самур на границе Азербайджана и РФ в районе пунктов пропуска "Яраг - Казмаляр" ввели в строй во вторник, он является частью проекта транспортного коридора "Север-Юг". В церемонии открытия моста приняли участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, глава Дагестана Владимир Васильев, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу, посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.
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Ильхам АлиевВладимир ПутинРоссияАзербайджанВ мире
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