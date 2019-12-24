Путин обсудил с Алиевым двустороннее взаимодействие

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российский лидер Российский лидер Владимир Путин по телефону поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, главы государств обсудили двустороннее взаимодействие, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенту Азербайджана во вторник исполняется 58 лет.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения. Затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский лидер также направил поздравительную телеграмму. В ней Путин отметил вклад Алиева в отношения стратегического партнерства между Москвой и Баку. Как отметил президент, под руководством Алиева "Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене". Личный вклад лидера Азербайджана "в упрочение отношений стратегического партнерства" между двумя странами трудно переоценить, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что искренне дорожит сложившимся доверием и взаимопониманием, рассчитывает на продолжение плодотворной совместной работы на благо народов двух стран. Он пожелал президенту Азербайджана крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов, передал сердечный привет его семье.

Как сообщает пресс-служба Алиева, говоря о важности совместных проектов, осуществляемых странами, лидеры "отметили, что открытие сегодня нового автомобильного моста через реку Самур внесет большой вклад в углубление расширенного сотрудничества".