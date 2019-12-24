Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
В интервью телеканалу "Россия 24" он пояснил, что это произошло "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции.
"Я считаю, что это важнейший наш конечный показатель работы правительства. Можно говорить об экономике, динамике экономического развития, но все эти показатели мы мониторим и достигаем для того, чтобы наши люди жили лучше".
По словам Силуанова, в последние годы в России "реальные располагаемые доходы не росли, были всегда в минусе".
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"Первый квартал тоже, если посмотреть, была отрицательная величина, а второй квартал, третий квартал пошел в рост. Причем третий квартал — это уже хорошие темпы роста реальных располагаемых доходов", — отметил Силуанов.
По его данным, реальные доходы населения в третьем квартале выросли на три процента, общий рост за первые девять месяцев года составил 0,8%.
Реальные располагаемые доходы населения — это доходы после вычета обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
Ранее Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет!" заявил, что зарплаты граждан растут, а реальные доходы "практически стоят на месте".
Увеличение этого показателя президент назвал одним из ключевых индикаторов экономического развития, важнейшим направлением работы правительства, где "результаты пока скромные".