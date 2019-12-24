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2019-12-24T13:46+0300
https://ria.ru/20191224/1562768633.html
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
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РИА Новости

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

12:49 24.12.2019 (обновлено: 13:46 24.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
В интервью телеканалу "Россия 24" он пояснил, что это произошло "за счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции", а также в результате снижения темпов инфляции.

"Я считаю, что это важнейший наш конечный показатель работы правительства. Можно говорить об экономике, динамике экономического развития, но все эти показатели мы мониторим и достигаем для того, чтобы наши люди жили лучше".

Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Антон Силуанов
По словам Силуанова, в последние годы в России "реальные располагаемые доходы не росли, были всегда в минусе".
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"Первый квартал тоже, если посмотреть, была отрицательная величина, а второй квартал, третий квартал пошел в рост. Причем третий квартал — это уже хорошие темпы роста реальных располагаемых доходов", — отметил Силуанов.
По его данным, реальные доходы населения в третьем квартале выросли на три процента, общий рост за первые девять месяцев года составил 0,8%.
Реальные располагаемые доходы населения — это доходы после вычета обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
Ранее Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет!" заявил, что зарплаты граждан растут, а реальные доходы "практически стоят на месте".
Увеличение этого показателя президент назвал одним из ключевых индикаторов экономического развития, важнейшим направлением работы правительства, где "результаты пока скромные".
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Антон СилуановРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Это тот который рассказывал,как пенсионеры на прибавленную тысячу в год,будут путешествовать по всему миру)))
24 декабря, 12:52
Татьяна Бондарева
160290207
Песня та же пою я же...
24 декабря, 12:51
Ксюша Дорофеева
12060105
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