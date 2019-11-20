Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
"Считаю, что одним из ключевых индикаторов экономического развития, безусловно, являются реальные доходы населения. Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. <...> Безусловно, нужно изменить эту ситуацию", — сказал глава государства на пленарном заседании форума "Россия зовет!".
Как подчеркнул президент, доходы граждан — важнейшее направление работы правительства, однако "результаты пока скромные".
Кроме того, Путин отметил позитивную экономическую динамику в России, несмотря на снижение темпов глобальных показателей в этой сфере.
"В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее, мы все с вами это хорошо знаем, 1,1%", — отметил российский лидер.
Президент также сообщил, что безработица продолжает сокращаться и в этом году коснулась только 4,6% населения: это "самое низкое значение в современной России", добавил Путин.