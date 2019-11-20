Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

"Считаю, что одним из ключевых индикаторов экономического развития, безусловно, являются реальные доходы населения. Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. <...> Безусловно, нужно изменить эту ситуацию", — сказал глава государства на пленарном заседании форума "Россия зовет!".