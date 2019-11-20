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РИА Новости

Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

13:50 20.11.2019 (обновлено: 15:00 20.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.

"Считаю, что одним из ключевых индикаторов экономического развития, безусловно, являются реальные доходы населения. Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. <...> Безусловно, нужно изменить эту ситуацию", — сказал глава государства на пленарном заседании форума "Россия зовет!".

Как подчеркнул президент, доходы граждан — важнейшее направление работы правительства, однако "результаты пока скромные".
Кроме того, Путин отметил позитивную экономическую динамику в России, несмотря на снижение темпов глобальных показателей в этой сфере.

"В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее, мы все с вами это хорошо знаем, 1,1%", — отметил российский лидер.

Президент также сообщил, что безработица продолжает сокращаться и в этом году коснулась только 4,6% населения: это "самое низкое значение в современной России", добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
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МоскваРоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Владимир ПутинЭкономика
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Стас Титов
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ODOR SCROTUM
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