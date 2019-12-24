В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Кремле пока нет позиции по идее отменить подоходный налог для малоимущих, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне", — сказал он.
На встрече с региональными омбудсменами в декабре Владимир Путин пообещал подумать об освобождении от НДФЛ россиян, получающих минимальную зарплату. Как объяснил президент, МРОТ приравнен к прожиточному минимуму, соответственно, уплачивая с этой суммы подоходный налог (основная ставка — 13 процентов), гражданин опускается ниже установленной планки.
За идею освободить малоимущие семьи от налога на доходы ранее выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр экономического развития Максим Орешкин и глава ВТБ Андрей Костин. Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что прежде чем принимать решения, нужно взвесить все плюсы и минусы и посмотреть, как это скажется на региональных бюджетах.