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В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих

12:48 24.12.2019 (обновлено: 13:52 24.12.2019)
19124
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосетители в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Посетители в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Кремле пока нет позиции по идее отменить подоходный налог для малоимущих, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне", — сказал он.

На встрече с региональными омбудсменами в декабре Владимир Путин пообещал подумать об освобождении от НДФЛ россиян, получающих минимальную зарплату. Как объяснил президент, МРОТ приравнен к прожиточному минимуму, соответственно, уплачивая с этой суммы подоходный налог (основная ставка — 13 процентов), гражданин опускается ниже установленной планки.
За идею освободить малоимущие семьи от налога на доходы ранее выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр экономического развития Максим Орешкин и глава ВТБ Андрей Костин. Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что прежде чем принимать решения, нужно взвесить все плюсы и минусы и посмотреть, как это скажется на региональных бюджетах.
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
25 ноября, 20:21
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
393781024163
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФДмитрий ПесковРоссияОбщество
Популярные комментарии
Когда санкции на миллиардеров накладывают, реакция быстрая в Кремле.
24 декабря, 13:12
tt.60rossiya
7730203
Эта мера существенно снизит доходы 0,01% россиян, а это недопустимо.
24 декабря, 13:24
sizif8
31151304
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