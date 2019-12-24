Новосибирские власти готовятся к разморозке "мусорной концессии"

НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Власти Власти Новосибирской области готовятся к возобновлению работ по реализации одного из крупнейших в России концессионных соглашений о строительстве мусоросортировочных комплексов, которое было заморожено в конце 2017 года по решению тогда еще врио губернатора региона Андрея Травникова.

Власти Новосибирской области летом 2016 года подписали одно из крупнейших в России концессионных соглашений о строительстве в регионе двух мусоросортировочных комплексов общей стоимостью 6,5 миллиардов рублей. Однако условия сорокалетней "мусорной концессии" подверглись серьезной критике жителей и депутатов, в том числе из-за мест предполагаемого размещения мусоросортировочных заводов и возможной нагрузки на бюджет. В итоге врио губернатора Андрей Травников в конце 2017 года назвал условия соглашения неприемлемыми, поручил пересмотреть все его параметры, с тем чтобы в итоге перезаключить соглашение.

"Мы готовимся к так называемой разморозке концессии. Мы не нашли вариантов выхода из концессии без риска штрафных санкций, поэтому согласились на разморозку с одним принципиальным условием: в тексте должно быть прописано намерение сторон реализовывать концессию на основе тех предложений, которые были выданы рабочей группой Законодательного собрания Новосибирской области в 2018 году", - сказал губернатор журналистам.

Он пояснил, что в конце 2018 года власти и депутаты зафиксировали основные изменения, которые должны быть внесены в проект реализации концессии. При этом окончательное решение о местах размещения мусоросортировочных полигонов и заводов пока не принято.

"Что касается выбора участка, то окончательно он будет сделан после проведения изысканий – нужно исследовать геологию разных вариантов, чтобы снять все вопросы по рекам, ручьям и так далее. Это обязательства нашего концессионера. Мы ждем, когда они эти обязательства выполнят. После этого мы будем принимать решение по окончательному отводу земельных участков", - сказал Травников.