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Новосибирские власти готовятся к разморозке "мусорной концессии"
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РИА Новости

Новосибирские власти готовятся к разморозке "мусорной концессии"

12:42 24.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников
Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Власти Новосибирской области готовятся к возобновлению работ по реализации одного из крупнейших в России концессионных соглашений о строительстве мусоросортировочных комплексов, которое было заморожено в конце 2017 года по решению тогда еще врио губернатора региона Андрея Травникова.
Власти Новосибирской области летом 2016 года подписали одно из крупнейших в России концессионных соглашений о строительстве в регионе двух мусоросортировочных комплексов общей стоимостью 6,5 миллиардов рублей. Однако условия сорокалетней "мусорной концессии" подверглись серьезной критике жителей и депутатов, в том числе из-за мест предполагаемого размещения мусоросортировочных заводов и возможной нагрузки на бюджет. В итоге врио губернатора Андрей Травников в конце 2017 года назвал условия соглашения неприемлемыми, поручил пересмотреть все его параметры, с тем чтобы в итоге перезаключить соглашение.
"Мы готовимся к так называемой разморозке концессии. Мы не нашли вариантов выхода из концессии без риска штрафных санкций, поэтому согласились на разморозку с одним принципиальным условием: в тексте должно быть прописано намерение сторон реализовывать концессию на основе тех предложений, которые были выданы рабочей группой Законодательного собрания Новосибирской области в 2018 году", - сказал губернатор журналистам.
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Он пояснил, что в конце 2018 года власти и депутаты зафиксировали основные изменения, которые должны быть внесены в проект реализации концессии. При этом окончательное решение о местах размещения мусоросортировочных полигонов и заводов пока не принято.
"Что касается выбора участка, то окончательно он будет сделан после проведения изысканий – нужно исследовать геологию разных вариантов, чтобы снять все вопросы по рекам, ручьям и так далее. Это обязательства нашего концессионера. Мы ждем, когда они эти обязательства выполнят. После этого мы будем принимать решение по окончательному отводу земельных участков", - сказал Травников.
На пресс-конференции 18 декабря гендиректор группы "ВИС", которая выступает концессионеров, Кирилл Гапеев сказал, что холдинг ожидает от властей решения о возобновлении работы по концессии. Компания, по его словам, готова "инвестировать, проектировать и строить". Топ-менеджер отметил, что в рамках концессии планируется заменить две действующие крупные свалки, работающие практически в черте Новосибирска на пределе возможностей на мусоросортировочные заводы и современные полигоны, соответствующие всем необходимым параметрам по безопасности и минимальному воздействию на окружающую среду.
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Андрей ТравниковНовосибирскНовосибирская областьРоссияЭкономика
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