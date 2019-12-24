В Госдуме призвали не придавать скандальности учениям по Рунету

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин призвал не придавать скандальности учениям по устойчивой работе Рунета, это стандартные мероприятия, проводимые в рамках норм соответствующего закона.
Всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, "интернета вещей" и связи общего пользования прошли в понедельник, их проводила Минкомсвязь совместно с другими органами власти и операторами связи. Один из эпизодов штабных учений проходил в IT-компании "Ростелеком-Солар", где изучалась кибербезопасность объектов электроэнергетической сферы.
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов сообщил журналистам, что первые всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в понедельник, показали, что власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на угрозы.
"С точки зрения самих этих событий, я бы не придавал им особой серьезной значимости и скандального или сенсационного факта, который добавлял бы какой-то эксклюзивной интонации. Дело в том, что эти учения проходят как раз в рамках тех норм, которые прописаны в законе: это возможность в случае экстренных ситуаций иметь возможность запускать не только центр мониторинга работы Сети, но и обеспечение бесперебойной работы рунета на территории нашей страны, если какие-то хакерские атаки... происходят извне", - сказал Левин в ходе пресс-конференции.
Он также сравнил учения по устойчивой работе Рунета с тренировками, которые проводят военные или сотрудники пожарных служб.
"Поэтому здесь преувеличивать их (учений) роль, значимость необходимости нет. Но с другой стороны, это говорит о том, что государство серьезно относится к возможным угрозам и... проводит плановые, обращу внимание, не секретные... тренировки", - сказал Левин.
Он отметил, что на основании учений корректировать закон не нужно.
"Я думаю, что на основании учений в меньшей степени нужно корректировать закон. А в большей степени повышать технологическую инфраструктуру и расширять возможности провайдеров и операторов, чтобы они могли более эффективно обеспечивать стабильную работу Рунета", - сказал Левин на пресс-конференции.