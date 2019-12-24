В Госдуме призвали не придавать скандальности учениям по Рунету

"С точки зрения самих этих событий, я бы не придавал им особой серьезной значимости и скандального или сенсационного факта, который добавлял бы какой-то эксклюзивной интонации. Дело в том, что эти учения проходят как раз в рамках тех норм, которые прописаны в законе: это возможность в случае экстренных ситуаций иметь возможность запускать не только центр мониторинга работы Сети, но и обеспечение бесперебойной работы рунета на территории нашей страны, если какие-то хакерские атаки... происходят извне", - сказал Левин в ходе пресс-конференции.