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Матвиенко рассказала о выполнении поручений послания президента
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РИА Новости

Матвиенко рассказала о выполнении поручений послания президента

12:32 24.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации выполнил все поручения, полученные по итогам последнего послания президента к Федеральному Собранию, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы предыдущее послание (на Совете палаты мы подводили итоги) выполнили в полном объёме - наш план предыдущий, который был принят по реализации послания президента, кроме трёх пунктов, которые пролонгированы в силу того, что они требуют более длительного времени", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
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По её словам, Совет Федерации всегда ждёт от послания президента Федеральному собранию чётко акцентированной оценки, "где мы находимся", и такой же внятной постановки задач по приоритетам развития страны на год. Кроме того, Матвиенко призвала журналистов активно следить за ходом предстоящего послания президента.
"Поэтому 15 января, надеюсь, и вы все прервёте отпуска, если они у вас будут – и, конечно, в полном составе члены Совета Федерации примут участие в послании, мы оперативно будем принимать план реализации послания президента, который дополнит план первоочередных законодательных инициатив, план законотворчества нашего, который мы уже утвердили на 2020 год. Мы его не вывешивали на сайте, но можно это сделать – он большой, вы сможете с ним познакомиться и узнать, над чем мы будем работать в период весенней сессии. Выделены те приоритеты, которые волнуют общество, волнуют наших граждан", - сказала Матвиенко.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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