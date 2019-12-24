Глава Бурятии отчитал курящего водителя школьного автобуса

"Глава отчитал водителя школьного автобуса, который курил в салоне во время передачи машин школам. Поручил, чтобы впредь такого не повторялось", - сказал Фишев.

Он добавил, что инцидент произошел в конце прошлой недели. По его словам, распоряжений о каких-либо санкциях по отношению к водителю или школе не поступало.