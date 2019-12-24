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Глава Бурятии отчитал курящего водителя школьного автобуса
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РИА Новости

Глава Бурятии отчитал курящего водителя школьного автобуса

12:14 24.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитал водителя школьного автобуса, который курил в салоне во время передачи машин образовательным учреждениям, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Алексей Фишев.
"Глава отчитал водителя школьного автобуса, который курил в салоне во время передачи машин школам. Поручил, чтобы впредь такого не повторялось", - сказал Фишев.
Он добавил, что инцидент произошел в конце прошлой недели. По его словам, распоряжений о каких-либо санкциях по отношению к водителю или школе не поступало.
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Алексей ЦыденовКрасноярскПроисшествия
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