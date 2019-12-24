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Культура
2019-12-24T13:47+0300
https://ria.ru/20191224/1562766534.html
В "Современнике" рассказали о состоянии Галины Волчек
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РИА Новости

В "Современнике" рассказали о состоянии Галины Волчек

12:13 24.12.2019 (обновлено: 13:47 24.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковХудожественный руководитель московского театра "Современник", режиссер-постановщик Галина Волчек
Художественный руководитель московского театра Современник, режиссер-постановщик Галина Волчек
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Художественный руководитель московского театра "Современник", режиссер-постановщик Галина Волчек. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Состояние художественного руководителя "Современника" Галины Волчек стабилизировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее стало известно, что режиссера госпитализировали в Боткинскую больницу с воспалением легких.
"Мы очень надеемся, что она вскоре пойдет на поправку и вернется в театр", — уточнил собеседник агентства.
Волчек — народная артистка СССР, родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.
В 1955-м окончила школу-студию МХАТ, на ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.
В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимает пост его художественного руководителя.
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
2 октября, 16:28
В "Современнике" прокомментировали сообщения о просьбе Волчек о помощнике
47631927
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КультураГалина ВолчекМоскваОбщество
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