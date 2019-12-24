В "Современнике" рассказали о состоянии Галины Волчек

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Состояние художественного руководителя "Современника" Состояние художественного руководителя "Современника" Галины Волчек стабилизировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Ранее стало известно, что режиссера госпитализировали в Боткинскую больницу с воспалением легких.

"Мы очень надеемся, что она вскоре пойдет на поправку и вернется в театр", — уточнил собеседник агентства.

Волчек — народная артистка СССР, родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

В 1955-м окончила школу-студию МХАТ, на ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.