В Москве госпитализировали Галину Волчек

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Худрука московского "Современника" Галину Волчек госпитализировали с воспалением легких, рассказал РИА Новости директор театра Игорь Попов.
"Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе "Современника" РИА Новости сообщили, что состояние Волчек стабилизировалось.
Волчек — народная артистка СССР, родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.
В 1955-м Волчек окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.
В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимает пост его художественного руководителя.
20 декабря 2018, 03:52Культура"Современник" и царица: Волчек отметила юбилей в историческом здании театра