В Москве госпитализировали Галину Волчек

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Худрука московского " Худрука московского " Современника Галину Волчек госпитализировали с воспалением легких, рассказал РИА Новости директор театра Игорь Попов.

"Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе "Современника" РИА Новости сообщили, что состояние Волчек стабилизировалось.

Волчек — народная артистка СССР, родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

В 1955-м Волчек окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.