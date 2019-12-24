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Петербуржец, выстреливший в детей из сигнального оружия, получил срок
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РИА Новости

Петербуржец, выстреливший в детей из сигнального оружия, получил срок

12:08 24.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 10 месяцам колонии-поселения местного жителя Марка Барбасова, который "с пьяной удалью" выстрелил из сигнального оружия в детей на детской площадке, целясь в голову одного из них, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Как установил суд, вечером 14 сентября Барбасов, будучи нетрезвым, находился на детской площадке на Весельной улице, где выстрелил из сигнального оружия, "проявляя пьяную удаль и грубое озорство", чтобы привлечь внимание окружающих "циничным поведением".
Полиция
11:16
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"(Он)… произвел один выстрел из… пускового устройства "Сигнал охотника", относящегося к категории сигнального оружия, в сторону несовершеннолетних (детей), в результате чего умышленно попал зарядом в голову (одного из них), чем причинил его здоровью легкий вред", - отмечает судебная пресс-служба, уточняя, что действия Барбасова напугали детей, убежавших с площадки.
Барбасов, признавший вину, осужден по статьям "хулиганство" и "умышленное причинение легкого вреда здоровью".
"Суд назначил (ему) наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - информирует пресс-служба судов.
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