Матвиенко заявила, что проект о бытовом насилии всколыхнул общество

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации учтет все конструктивные предложения к законопроекту о семейно-бытовом насилии, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко

"Мы по всем замечаниям, которые поступили (по законопроекту о семейном насилии), аналитики, юристы сидят, продолжают работать и будут работать и в новогодние праздники, готовы будем это показать. Все конструктивные с правовой точки зрения предложения будут учтены в законопроекте, иначе бессмысленно было проводить эту дискуссию", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.

По ее мнению, дискуссия по законопроекту будет продолжаться еще долго. "Мы постараемся завершить работу на площадке Совета Федерации – направить законопроект в Думу, в Думе еще будет первое чтение, второе, третье, будет продолжаться дискуссия, надеюсь, что в конечном итоге мы примем такой закон, который будет позитивно воспринят в обществе", - отметила спикер Совета Федерации.

Матвиенко рассказала, что когда законопроект появился, то верхняя палата столкнулись с троллингом и противостоянием целой организованной кампании.

"Нас просто троллили – направление замечаний, предложений или отрицания полного закона, написанных под копирку. Это было понятно, что это организованная кампания, это попытка манипулировать общественным мнением, это недобросовестные граждане, которые так поступали, которые навязывали свою точку зрения через такую массированную оккупацию сайта Совета Федерации, но и их наша рабочая группа анализирует уже", - пояснила Матвиенко.