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Матвиенко заявила, что проект о бытовом насилии всколыхнул общество
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РИА Новости

Матвиенко заявила, что проект о бытовом насилии всколыхнул общество

11:59 24.12.2019
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© Фото : пресс-служба главы КНДРВалентина Матвиенко во время встречи с Ким Чен Ыном в Пьхеньяне. 9 сентября 2018
Валентина Матвиенко во время встречи с Ким Чен Ыном в Пьхеньяне. 9 сентября 2018
© Фото : пресс-служба главы КНДР
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации учтет все конструктивные предложения к законопроекту о семейно-бытовом насилии, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
"Мы по всем замечаниям, которые поступили (по законопроекту о семейном насилии), аналитики, юристы сидят, продолжают работать и будут работать и в новогодние праздники, готовы будем это показать. Все конструктивные с правовой точки зрения предложения будут учтены в законопроекте, иначе бессмысленно было проводить эту дискуссию", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
11:26
Матвиенко рассказала о законопроекте о бытовом насилии
По ее мнению, дискуссия по законопроекту будет продолжаться еще долго. "Мы постараемся завершить работу на площадке Совета Федерации – направить законопроект в Думу, в Думе еще будет первое чтение, второе, третье, будет продолжаться дискуссия, надеюсь, что в конечном итоге мы примем такой закон, который будет позитивно воспринят в обществе", - отметила спикер Совета Федерации.
Матвиенко рассказала, что когда законопроект появился, то верхняя палата столкнулись с троллингом и противостоянием целой организованной кампании.
"Нас просто троллили – направление замечаний, предложений или отрицания полного закона, написанных под копирку. Это было понятно, что это организованная кампания, это попытка манипулировать общественным мнением, это недобросовестные граждане, которые так поступали, которые навязывали свою точку зрения через такую массированную оккупацию сайта Совета Федерации, но и их наша рабочая группа анализирует уже", - пояснила Матвиенко.
Она добавила, что этот законопроект всколыхнул общество по поводу недопустимости бытового насилия. "С кем ни поговорю – нет семей, где бы это не обсуждалось: кто-то за, кто-то против, но уже сам факт, что люди начали это обсуждать и грозить своим потенциальным обидчикам… это уже хорошо", - считает спикер СФ.
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18 декабря, 14:28
К проекту о бытовом насилии поступило более 11 тысяч комментариев
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
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