Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

"Я сторонник того, чтобы налог на доходы физических лиц отменить для граждан, получающих небольшую зарплату", - сказала Матвиенко на брифинге во вторник.

По ее словам, какой должна быть отсечка - нужно советоваться. "Вчера мы приняли закон, который повысил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. Может быть, такой критерий взять, те, кто получает на уровне МРОТ, не должен платить еще с этой небольшой зарплаты налог на доходы физических лиц", - сказала спикер.