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Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
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РИА Новости

Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

11:58 24.12.2019 (обновлено: 13:04 24.12.2019)
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© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан.
"Я сторонник того, чтобы налог на доходы физических лиц отменить для граждан, получающих небольшую зарплату", - сказала Матвиенко на брифинге во вторник.
По ее словам, какой должна быть отсечка - нужно советоваться. "Вчера мы приняли закон, который повысил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. Может быть, такой критерий взять, те, кто получает на уровне МРОТ, не должен платить еще с этой небольшой зарплаты налог на доходы физических лиц", - сказала спикер.
При этом нужно проанализировать, как компенсировать выпадающие доходы бюджетов всех уровней, в том числе региональных, добавила она.
Кроме того, Матвиенко выступила за отмену налогов для микропредприятий и снижение налогов для малого бизнеса для развития предпринимательства в РФ.
Министр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
17 декабря, 19:01
Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
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