Матвиенко: законодательный запрет гаджетов в школах не требуется

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Изменения в законодательство, запрещающие использование мобильных телефонов в школах, не требуются, итоги выполнения рекомендаций по этому вопросу будут подведены в конце учебного года, заявила спикер Совета Федерации Изменения в законодательство, запрещающие использование мобильных телефонов в школах, не требуются, итоги выполнения рекомендаций по этому вопросу будут подведены в конце учебного года, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Она отметила, что впервые тема запрета гаджетов в школе была поставлена членами совета при президенте по вопросам детей.

"Мы посчитали ее актуальной. Мы знаем итоги социологических опросов - более 70% родительской общественности, педагогической общественности считали крайне важным ограничить использование телефонов во время занятий. Но мы не пошли по пути запрета и не планировали это делать", - сказала она на пресс-конференции.

По словам Матвиенко, профильные ведомства, такие как Рособрнадзор Роспотребнадзор , Академия образования должны были изучить эту тему, международный опыт и подготовить рекомендации для субъектов федерации.

"Такие рекомендации по поручению нашего совета были подготовлены, направлены в регионы и восприняты очень позитивно. Действительно, уже в каждой четвертой школе такие меры приняты, но приняты не по команде, а на основе совета с педагогами, родителями, учениками. Каждый регион принимал решение исходя из своих особенностей, традиций", - пояснила она.

Матвиенко пояснила, что ряд регионов приняли решение о полном запрете телефонов во время занятий, большинство организовали работу таким образом, чтобы ученики при входе в школу сдавали телефоны, а после занятий их забирали либо в перерыве могли позвонить родителям.

"Это позитивно оценивается педагогами, дети стали более внимательны, они не отвлекаются, более внимательно относятся к занятиям", - подчеркнула Матвиенко. Она добавила, что Министерство просвещения , Рособрнадзор, Совет Федерации продолжают мониторинг.