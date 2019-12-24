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Матвиенко: законодательный запрет гаджетов в школах не требуется
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РИА Новости

Матвиенко: законодательный запрет гаджетов в школах не требуется

11:40 24.12.2019 (обновлено: 12:50 24.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Изменения в законодательство, запрещающие использование мобильных телефонов в школах, не требуются, итоги выполнения рекомендаций по этому вопросу будут подведены в конце учебного года, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что впервые тема запрета гаджетов в школе была поставлена членами совета при президенте по вопросам детей.
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"Мы посчитали ее актуальной. Мы знаем итоги социологических опросов - более 70% родительской общественности, педагогической общественности считали крайне важным ограничить использование телефонов во время занятий. Но мы не пошли по пути запрета и не планировали это делать", - сказала она на пресс-конференции.
По словам Матвиенко, профильные ведомства, такие как Рособрнадзор, Роспотребнадзор, Академия образования должны были изучить эту тему, международный опыт и подготовить рекомендации для субъектов федерации.
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"Такие рекомендации по поручению нашего совета были подготовлены, направлены в регионы и восприняты очень позитивно. Действительно, уже в каждой четвертой школе такие меры приняты, но приняты не по команде, а на основе совета с педагогами, родителями, учениками. Каждый регион принимал решение исходя из своих особенностей, традиций", - пояснила она.
Матвиенко пояснила, что ряд регионов приняли решение о полном запрете телефонов во время занятий, большинство организовали работу таким образом, чтобы ученики при входе в школу сдавали телефоны, а после занятий их забирали либо в перерыве могли позвонить родителям.
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"Это позитивно оценивается педагогами, дети стали более внимательны, они не отвлекаются, более внимательно относятся к занятиям", - подчеркнула Матвиенко. Она добавила, что Министерство просвещения, Рособрнадзор, Совет Федерации продолжают мониторинг.
"На мой взгляд, никаких изменений в законодательство не требуется, по итогам учебного года мы подведем итоги, как эти рекомендации работают, и, возможно, как-то их дополним или уточним, если будет необходимость", - резюмировала спикер СФ.
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