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2019-12-24T11:40+0300
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Матвиенко поддержала идею увольнения чиновников за оскорбление граждан
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РИА Новости

Матвиенко поддержала идею увольнения чиновников за оскорбление граждан

11:40 24.12.2019
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за увольнение чиновников за оскорбление граждан, по ее мнению, в принятии закона об ответственности нет необходимости.
Президент РФ Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по правам человека поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
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"Чиновник - это наемный государственный служащий, которого нанимают граждане, налогоплательщики, для того чтобы он выполнят ту работу, которая ему поручена, оказывал услуги населению в той или иной сфере. Поэтому ну вообще не сочетаются государственный служащий, чиновник и который хамит, грубит и оскорбляет людей. Ну, какие статьи? Понимаете, гнать в шею", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
Она подчеркнула, что оскорблять нельзя никого: ни чиновникам граждан, ни гражданам чиновников.
"Это вопрос внутренней культуры. Если она есть, она есть. А если ее нет, никаким законом ее не привьешь", - считает Матвиенко.
По ее словам, принципиальным моментом здесь является вопрос кадровой политики.
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"Я не считаю необходимым принимать какие-то дополнительные нормы. У нас есть статьи соответствующие: за оскорбление, за унижение. Их надо применять, если в этом есть необходимость", - полагает Матвиенко.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияПолитика
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