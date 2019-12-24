Матвиенко поддержала идею увольнения чиновников за оскорбление граждан

"Чиновник - это наемный государственный служащий, которого нанимают граждане, налогоплательщики, для того чтобы он выполнят ту работу, которая ему поручена, оказывал услуги населению в той или иной сфере. Поэтому ну вообще не сочетаются государственный служащий, чиновник и который хамит, грубит и оскорбляет людей. Ну, какие статьи? Понимаете, гнать в шею", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.