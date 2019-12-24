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Обвинения против Трампа будут усиливаться, считает эксперт
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РИА Новости

Обвинения против Трампа будут усиливаться, считает эксперт

11:34 24.12.2019
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новые обвинения в адрес президента США Дональда Трампа будут появляться все активнее по мере развития президентской гонки, но пока демократам сложно найти кандидата, способного соперничать с действующим президентом, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
Ранее сообщалось, что демократы в США не исключили возможности рассмотреть вопрос о вынесении президенту Дональду Трампу импичмента по новым обвинениям.
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Как отмечает политолог, у демократической партии пока нет кандидата, который был бы в состоянии победить Трампа. Даже Джо Байден не идет в сравнение с Трампом в плане мобилизационной силы.
"Поэтому демократы, видя эти свои слабости, но не набравшись смелости признать это, занимаются изобретательством, пытаясь найти еще какие-то слабые места у Трампа, а их у него, конечно же, много... Дело в том, что поскольку кампания еще в самом начале, все эти обвинения носят начальный характер. Думаю, со следующего года мы увидим еще больше обвинений в адрес Трампа", - добавил он.
По мнению эксперта, "демократы перехитрили себя": они уже объявили импичмент по двум статьям, теперь обвинения нужно передать в сенат, но очевидно, что там республиканское большинство эти обвинения не поддержит.
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"Понимая это, они начинают изобретать еще новые обвинения, надеясь, что кое-кто из республиканцев оторвется от своей фракции и проголосует против своего же президента-республиканца. Но я думаю, что это совершенно непроходные варианты", - заявил Гарбузов.
Ранее палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и препятствование конгрессу. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать Трампа. Однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси до сих пор не провела формальную передачу дела и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять обвинение на процессе в сенате. Это рассматривается как форма давления на республиканцев с тем, чтобы они согласились на требования демократов по формату процесса над Трампом.
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