Обвинения против Трампа будут усиливаться, считает эксперт

"Поэтому демократы, видя эти свои слабости, но не набравшись смелости признать это, занимаются изобретательством, пытаясь найти еще какие-то слабые места у Трампа, а их у него, конечно же, много... Дело в том, что поскольку кампания еще в самом начале, все эти обвинения носят начальный характер. Думаю, со следующего года мы увидим еще больше обвинений в адрес Трампа", - добавил он.