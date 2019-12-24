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В России впервые стартовали биржевые торги лесом на экспорт
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РИА Новости

В России впервые стартовали биржевые торги лесом на экспорт

11:33 24.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛесовоз
Лесовоз
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лесовоз. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Власти Приморья вместе с представителями Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи запустили первые в рамках биржи торги лесом на экспорт, передает корреспондент РИА Новости.
Проект биржевых торгов лесом на экспорт реализуется в рамках поручения президента от 2017 года. В сентябре прошлого года торговля приморскими лесоматериалами уже была открыта на электронной площадке - это была торговля внутри края.
Экспорт будет осуществляться из Приморья. В церемонии во Владивостоке приняли участие губернатор региона Олег Кожемяко и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников. На церемонии прошла первая сделка по продаже ели.
"Сегодня мы присутствуем на важнейшем событии для лесной отрасли страны. Впервые в РФ мы запускаем экспортную торговлю лесоматериалами на товарной бирже. И это важнейшее направление для экспортного потенциала нашей страны. Форма работы понятная, прозрачная, позволяющая видеть чистоту сделок", - сказал Кожемяко.
Рыбников отметил, что в этом году продано на бирже более 4 миллионов кубометров лесоматериалов, это кратный рост в сравнении с 2018 годом. Работают более 1 тысячи участников торгов.
"Экспорт - это другая тема. Сегодня запускаемся в пилотном проекте... Сегодня запускаем торги с расчетами рублях. Рассчитываем, что сегодня в ходе торгов будут заключены первые экспортные сделки. Знаем, что несколько китайских компаний зарегистрировались в качестве участников торгов", - сказал Рыбников.
В основе проекта заложен механизм, при котором в торгах на бирже помимо российских отраслевых предприятий принимают участие компании из КНР. В рамках церемонии торговали четыре позиции: дуб, ель, липа и ильм. В торгах используются универсальные контракты, расчеты между участниками торгов ведутся в национальной валюте РФ.
Управляющий директор биржи Алексей Рыжков отметил, что к проекту присоединятся другие регионы ДФО. Сегодня к продаже на бирже - правда, не на экспорт, присоединяются Амурская область, Хабаровский край и Бурятия.
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Алексей РыбниковОлег КожемякоАмурская областьКитайВладивостокЭкономика
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