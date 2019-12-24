Матвиенко рассказала о законопроекте о бытовом насилии

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что законопроект о бытовом насилии не будет предусматривать жестких мер за преступления на бытовой почве, так как, по ее мнению, в законодательстве уже достаточно суровых мер наказания за такие преступления.
"В нашем законодательстве, на мой взгляд, достаточно мер серьезных и суровых мер наказания за преступления, совершенные на бытовой почве и иной почве, и уголовных мер наказания, и административных мер наказания, в зависимости от тяжести преступления", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
Она отметила, что проект, прежде всего, направлен на недопущение совершения таких преступлений.
"Наш закон о профилактике бытового насилия направлен на то, чтобы сделать все возможное для того, чтобы не допустить совершения преступлений, которые уже наказываются в соответствии с уголовным и кодексом об административных правонарушениях. То есть он о профилактике, о недопущении, чтобы не доводить уже до тяжелейших резонансных преступлений, совершенных в той или иной семье", - сказала Матвиенко.
Она добавила, что меры данного закона предусматривают оказание психологической поддержки, создания кризисных центров.
"Процедуры, которые предусмотрены, они будут, конечно, относиться ко всем жертвам насилия, которые подпадают под категории бытового насилия. Именно эти нюансы увязываются сейчас с учетом состоявшейся дискуссии. Но мы не будем повторять меры уголовного кодекса, кодекса об административных правонарушениях, потому что они существуют, они достаточны. Но они наказывают уже за совершенные тяжелые деяния, а мы хотим профилактически сделать так, чтобы не допускать до таких факторов, чтобы государству такую систему мер предложило и общество", - отметила Матвиенко.