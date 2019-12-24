Матвиенко рассказала о законопроекте о бытовом насилии

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спикер Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что законопроект о бытовом насилии не будет предусматривать жестких мер за преступления на бытовой почве, так как, по ее мнению, в законодательстве уже достаточно суровых мер наказания за такие преступления.

"В нашем законодательстве, на мой взгляд, достаточно мер серьезных и суровых мер наказания за преступления, совершенные на бытовой почве и иной почве, и уголовных мер наказания, и административных мер наказания, в зависимости от тяжести преступления", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.

Она отметила, что проект, прежде всего, направлен на недопущение совершения таких преступлений.

"Наш закон о профилактике бытового насилия направлен на то, чтобы сделать все возможное для того, чтобы не допустить совершения преступлений, которые уже наказываются в соответствии с уголовным и кодексом об административных правонарушениях. То есть он о профилактике, о недопущении, чтобы не доводить уже до тяжелейших резонансных преступлений, совершенных в той или иной семье", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что меры данного закона предусматривают оказание психологической поддержки, создания кризисных центров.