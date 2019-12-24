Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T12:00+0300
https://ria.ru/20191224/1562763428.html
Матвиенко рассказала о законопроекте о бытовом насилии
https://cdn23.img.ria.ru/images/152208/66/1522086624_0:138:3000:1826_1036x0_80_0_0_283e72ac05cef07290ccd988e9ddbc3e.jpg
РИА Новости

Матвиенко рассказала о законопроекте о бытовом насилии

11:26 24.12.2019 (обновлено: 12:00 24.12.2019)
390
© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что законопроект о бытовом насилии не будет предусматривать жестких мер за преступления на бытовой почве, так как, по ее мнению, в законодательстве уже достаточно суровых мер наказания за такие преступления.
"В нашем законодательстве, на мой взгляд, достаточно мер серьезных и суровых мер наказания за преступления, совершенные на бытовой почве и иной почве, и уголовных мер наказания, и административных мер наказания, в зависимости от тяжести преступления", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
Валентина Матвиенко во время встречи с Ким Чен Ыном в Пьхеньяне. 9 сентября 2018
11:59
Матвиенко заявила, что проект о бытовом насилии всколыхнул общество
Она отметила, что проект, прежде всего, направлен на недопущение совершения таких преступлений.
"Наш закон о профилактике бытового насилия направлен на то, чтобы сделать все возможное для того, чтобы не допустить совершения преступлений, которые уже наказываются в соответствии с уголовным и кодексом об административных правонарушениях. То есть он о профилактике, о недопущении, чтобы не доводить уже до тяжелейших резонансных преступлений, совершенных в той или иной семье", - сказала Матвиенко.
Она добавила, что меры данного закона предусматривают оказание психологической поддержки, создания кризисных центров.
"Процедуры, которые предусмотрены, они будут, конечно, относиться ко всем жертвам насилия, которые подпадают под категории бытового насилия. Именно эти нюансы увязываются сейчас с учетом состоявшейся дискуссии. Но мы не будем повторять меры уголовного кодекса, кодекса об административных правонарушениях, потому что они существуют, они достаточны. Но они наказывают уже за совершенные тяжелые деяния, а мы хотим профилактически сделать так, чтобы не допускать до таких факторов, чтобы государству такую систему мер предложило и общество", - отметила Матвиенко.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
11:40
Матвиенко поддержала идею увольнения чиновников за оскорбление граждан
4000530
Обсудить 0
Совет Федерации РФВалентина МатвиенкоОбщество
Рекомендуем
Валентина Матвиенко во время встречи с Ким Чен Ыном в Пьхеньяне. 9 сентября 2018
Матвиенко заявила, что проект о бытовом насилии всколыхнул общество
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко: законодательный запрет гаджетов в школах не требуется
Гонконгский актер Джеки Чан
Джеки Чан едва не погиб на съемках нового боевика
Единый государственный экзамен в Екатеринбурге
Матвиенко выступила против отмены ЕГЭ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Путин назвал улучшение бизнес-климата одним из приоритетов на 2020 год
Словари
Газета Financial Times выбрала слово года
Полиция
В Петербурге на пешеходном переходе произошел конфликт со стрельбой
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко поддержала идею увольнения чиновников за оскорбление граждан
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Совфед работает над проектом о статусе самозанятых, заявила Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко: Совфед ожидает от правительства предложений по новому КоАП
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею ставить на оружие "маячки" для слежки
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко надеется, что действия Зеленского помогут диалогу с Россией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко заявила, что Болонский процесс не оправдал ожиданий россиян
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко считает, что 31 декабря могут объявить выходным днем
Президент РФ Владимир Путин
Путин: гражданское законодательство соответствует жизненным реалиям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
18:35В ЛНР считают, что действия Киева могут сорвать обмен пленными
Лента новостейМолния