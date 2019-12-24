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У Украины нет определенности по ключевым вопросам, заявила Матвиенко
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РИА Новости

У Украины нет определенности по ключевым вопросам, заявила Матвиенко

11:26 24.12.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Из Киева идут противоречивые сигналы, у Украины никакой определенности по ключевым вопросам, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Удивляет, что из Киева все время идут противоречивые сигналы. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Мы так и не понимаем все-таки, чего хочет киевская власть, на что она решится и (что) способна реализовать, и все-таки мнение по ключевым вопросам. Это очень важно, чтобы была определенность, пока такой определенности нет", - сказала Матвиенко на брифинге во вторник.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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Она добавила, что "каждый день" от представителей украинской власти поступают "разные сигналы, разные точки зрения, разные мнения" вместо "решимости выполнять взятые на себя обязательства по реализации минских соглашений".
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФУкраинаВ мире
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