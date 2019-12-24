У Украины нет определенности по ключевым вопросам, заявила Матвиенко

"Удивляет, что из Киева все время идут противоречивые сигналы. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Мы так и не понимаем все-таки, чего хочет киевская власть, на что она решится и (что) способна реализовать, и все-таки мнение по ключевым вопросам. Это очень важно, чтобы была определенность, пока такой определенности нет", - сказала Матвиенко на брифинге во вторник.