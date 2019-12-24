У Украины нет определенности по ключевым вопросам, заявила Матвиенко

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Из Киева идут противоречивые сигналы, у Украины никакой определенности по ключевым вопросам, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Удивляет, что из Киева все время идут противоречивые сигналы. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Мы так и не понимаем все-таки, чего хочет киевская власть, на что она решится и (что) способна реализовать, и все-таки мнение по ключевым вопросам. Это очень важно, чтобы была определенность, пока такой определенности нет", - сказала Матвиенко на брифинге во вторник.
Она добавила, что "каждый день" от представителей украинской власти поступают "разные сигналы, разные точки зрения, разные мнения" вместо "решимости выполнять взятые на себя обязательства по реализации минских соглашений".