Матвиенко надеется, что действия Зеленского помогут диалогу с Россией

"Мы надеемся, что те шаги, которые уже предприняты, которые объявлены, они будут способствовать налаживанию диалога, налаживанию контакта", - сказала Матвиенко на брифинге во вторник.

Она отметила, что в отношениях РФ и Украины произошел "целый ряд позитивных изменений". Так, встреча в нормандском формате подтвердила "безальтернативность минских соглашений и обязательность для сторон их исполнять". Также была подтверждена обязательность имплементации формулы Штайнмайера. До этого произошли позитивные изменения по обмену удерживаемыми лицами, и сейчас идет согласование по второму этапу обмена, а также были приняты решения об отводе войск и тяжелой техники в трех точках на линии соприкосновения, добавила Матвиенко.