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Матвиенко надеется, что действия Зеленского помогут диалогу с Россией
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РИА Новости

Матвиенко надеется, что действия Зеленского помогут диалогу с Россией

11:22 24.12.2019 (обновлено: 11:35 24.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что предпринятые президентом Украины Владимиром Зеленским шаги будут способствовать диалогу Москвы и Киева.
"Мы надеемся, что те шаги, которые уже предприняты, которые объявлены, они будут способствовать налаживанию диалога, налаживанию контакта", - сказала Матвиенко на брифинге во вторник.
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Она отметила, что в отношениях РФ и Украины произошел "целый ряд позитивных изменений". Так, встреча в нормандском формате подтвердила "безальтернативность минских соглашений и обязательность для сторон их исполнять". Также была подтверждена обязательность имплементации формулы Штайнмайера. До этого произошли позитивные изменения по обмену удерживаемыми лицами, и сейчас идет согласование по второму этапу обмена, а также были приняты решения об отводе войск и тяжелой техники в трех точках на линии соприкосновения, добавила Матвиенко.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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