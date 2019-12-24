Лидеры Японии и Южной Кореи провели первую за 15 месяцев встречу

ТОКИО, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели во вторник первую за последние 15 месяцев встречу на высшем уровне, по данным японских СМИ, встреча лидеров в китайском Чэнду продолжалась около часа.

Перед началом беседы японский премьер выразил надежду на то, что между ним и президентом Южной Кореи "состоится честный обмен мнениями".

"Япония и Южная Корея являются важными соседями и взаимодействие между ними, а также между ними и США по вопросам безопасности, в том числе, по Северной Корее, чрезвычайно важно", - цитирует телеканал NHK слова Абэ.

Отношения Токио и Сеула значительно ухудшились после того Япония в июле ограничила экспорт в Южную Корею трех материалов, необходимых для производства электроники, а в августе исключила Южную Корею из списка стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле.

Япония мотивировала свои действия подозрениями, что из Южной Кореи товары двойного назначения попадали в Северную Корею. Сеул же увязывает ужесточение внешнеторговой политики Японии с решением суда Южной Кореи, обязавшего японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries выплатить компенсации корейцам, принудительно привлекавшимся к труду во время японской колонизации Кореи (1910-1945 гг.).