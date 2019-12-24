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Лидеры Японии и Южной Кореи провели первую за 15 месяцев встречу
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РИА Новости

Лидеры Японии и Южной Кореи провели первую за 15 месяцев встречу

10:57 24.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели во вторник первую за последние 15 месяцев встречу на высшем уровне, по данным японских СМИ, встреча лидеров в китайском Чэнду продолжалась около часа.
Перед началом беседы японский премьер выразил надежду на то, что между ним и президентом Южной Кореи "состоится честный обмен мнениями".
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"Япония и Южная Корея являются важными соседями и взаимодействие между ними, а также между ними и США по вопросам безопасности, в том числе, по Северной Корее, чрезвычайно важно", - цитирует телеканал NHK слова Абэ.
Отношения Токио и Сеула значительно ухудшились после того Япония в июле ограничила экспорт в Южную Корею трех материалов, необходимых для производства электроники, а в августе исключила Южную Корею из списка стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле.
Япония мотивировала свои действия подозрениями, что из Южной Кореи товары двойного назначения попадали в Северную Корею. Сеул же увязывает ужесточение внешнеторговой политики Японии с решением суда Южной Кореи, обязавшего японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries выплатить компенсации корейцам, принудительно привлекавшимся к труду во время японской колонизации Кореи (1910-1945 гг.).
Ранее в декабре министерство экономики, торговли и промышленности Японии одобрило частичное послабление экспортных ограничений в отношении Южной Кореи, вернув фоторезисты в число объектов ускоренного экспорта.
Тосимицу Мотэги
23 ноября, 12:37
Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили договор о разведданных
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Мун Чжэ ИнСиндзо АбэЮжная КореяЯпонияВ мире
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