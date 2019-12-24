Вузы будут возвращать деньги за нарушение договора о целевом обучении

"Все должно быть сбалансированно". Смысл отмены профстандарта в вузах

"Все должно быть сбалансированно". Смысл отмены профстандарта в вузах

"Предлагается в случае если заказчиком целевого обучения является организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, при нарушении ею обязательств по трудоустройству гражданина возмещать расходы федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, осуществленные на обучение гражданина, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.