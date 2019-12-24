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Вузы будут возвращать деньги за нарушение договора о целевом обучении
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РИА Новости

Вузы будут возвращать деньги за нарушение договора о целевом обучении

10:53 24.12.2019 (обновлено: 10:54 24.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтуденты университета
Студенты университета
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Студенты университета. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает обязанность вузов возмещать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении, документ опубликован в электронной бузе данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статью 71.1 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
Студенты университета
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"Предлагается в случае если заказчиком целевого обучения является организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, при нарушении ею обязательств по трудоустройству гражданина возмещать расходы федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, осуществленные на обучение гражданина, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
Также законопроектом исключается полномочие правительства РФ утверждать перечень специальностей и направлений подготовки, по которым проводится набор на целевое обучение "по образовательным программам высшего образования в пределах квоты.
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