Вузы будут возвращать деньги за нарушение договора о целевом обучении

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает обязанность вузов возмещать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении, документ опубликован в электронной бузе данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статью 71.1 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
"Предлагается в случае если заказчиком целевого обучения является организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, при нарушении ею обязательств по трудоустройству гражданина возмещать расходы федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, осуществленные на обучение гражданина, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
Также законопроектом исключается полномочие правительства РФ утверждать перечень специальностей и направлений подготовки, по которым проводится набор на целевое обучение "по образовательным программам высшего образования в пределах квоты.