Сокровища из Дрездена пытались якобы продать в Польше, заявил детектив

Специальная комиссия расследует в немецком городе Дрезден "кражу века" - неизвестные грабители ворвались 25 ноября в сокровищницу "Зеленый свод" и похитили часть бесценных, имеющих историческое значение драгоценностей из бриллиантовых гарнитуров саксонских монархов. Полиция объявила награду в 500 тысяч евро за помощь в раскрытии преступления, затем анонимный меценат предложил вознаграждение в 1,3 миллиона евро за возвращение всех драгоценностей, украденных из "Зеленого свода", в неповрежденном виде. Интересы мецената представляет немецкий детектив Йозеф Реш и его фирма Wifka, на сайте компании размещено соответствующее видео на немецком языке с английскими субтитрами.