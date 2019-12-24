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Культура
2019-12-24T12:04+0300
https://ria.ru/20191224/1562760802.html
Сокровища из Дрездена пытались якобы продать в Польше, заявил детектив
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РИА Новости

Сокровища из Дрездена пытались якобы продать в Польше, заявил детектив

10:49 24.12.2019 (обновлено: 12:04 24.12.2019)
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© Polizei SachsenСтоп-кадр видео ограбления сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене
Стоп-кадр видео ограбления сокровищницы Зеленый свод в Дрездене
© Polizei Sachsen
БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Бесценные сокровища из Дрездена пытались якобы продать в Польше, рассказал РИА Новости в интервью немецкий детектив Йозеф Реш, который ведет расследование по данному делу от имени анонимного мецената, предложившего вознаграждение в 1,3 миллиона евро за возврат похищенных сокровищ.
Специальная комиссия расследует в немецком городе Дрезден "кражу века" - неизвестные грабители ворвались 25 ноября в сокровищницу "Зеленый свод" и похитили часть бесценных, имеющих историческое значение драгоценностей из бриллиантовых гарнитуров саксонских монархов. Полиция объявила награду в 500 тысяч евро за помощь в раскрытии преступления, затем анонимный меценат предложил вознаграждение в 1,3 миллиона евро за возвращение всех драгоценностей, украденных из "Зеленого свода", в неповрежденном виде. Интересы мецената представляет немецкий детектив Йозеф Реш и его фирма Wifka, на сайте компании размещено соответствующее видео на немецком языке с английскими субтитрами.
Полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
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"Была и другая информация: в Польше часть украденных украшений была выставлена ​​на продажу в Интернете. Эта информация была передана в полицию, и было установлено, что была опубликована только фотография драгоценностей, которая была скопирована из СМИ", - рассказал Реш.
Читайте полный текст интервью >>
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Детектив предположил, сколько получили похитители сокровищ в Дрездене
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КультураЙозеф Реш (детектив)ПольшаДрезденВ мире
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