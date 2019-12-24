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Йозеф Реш: сокровища из Дрездена пытались якобы продать в Польше
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РИА Новости

Йозеф Реш: сокровища из Дрездена пытались якобы продать в Польше

11:00 24.12.2019 (обновлено: 11:03 24.12.2019)
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© AP Photo / DPA/Sebastian KahnertПолицейские у дворца "Зеленый свод" в Дрездене
Полицейские у дворца Зеленый свод в Дрездене
© AP Photo / DPA/Sebastian Kahnert
Специальная комиссия расследует в немецком городе Дрезден кражу века — неизвестные грабители ворвались 25 ноября в сокровищницу "Зеленый свод" и похитили часть бесценных, имеющих историческое значение драгоценностей из бриллиантовых гарнитуров саксонских монархов. Полиция объявила награду в 500 тысяч евро за помощь в раскрытии преступления, затем анонимный меценат предложил вознаграждение в 1,3 миллиона евро за возвращение всех драгоценностей, украденных из "Зеленого свода", в неповрежденном виде. Интересы мецената представляет немецкий детектив Йозеф Реш и его фирма Wifka, на сайте компании выложено соответствующее видео на немецком языке с английскими субтитрами. Есть ли уже обращения со стороны возможных информаторов, почему вознаграждение может привлечь внимание преступников, как скоро можно выйти на след грабителей – на эти и другие вопросы немецкий детектив Йозеф Реш ответил в интервью агентству РИА Новости.
— Господин Реш, полиция Саксонии объявила о награде в 500 тысяч евро за информацию о преступлении в "Зеленом своде". Ваш клиент предложил 1,3 миллиона евро. Почему полиция предлагает так мало денег?
— Я не хочу комментировать работу полиции и прокуратуры, я занимаюсь этим исключительно в частном порядке. Я делаю это от имени мецената, это частное дело, чтобы эти исторические произведения искусства вернулись куда положено — в музей в Дрездене. Это очень важно для моего клиента. Его не интересует судьба преступников, он лишь хочет, чтобы эти украшения были возвращены, чтобы эти бриллианты и алмазы не были извлечены из ювелирных изделий с целью продажи, потому что в этом случае исторические украшения будут уничтожены навсегда. Моя работа здесь — открыто представить его предложение.
— Полиция Саксонии уже сообщила, что получила сведения от более 500 заинтересованных лиц. Означает ли это, что работа идет эффективно? Может быть, большинство этих подсказок неверны, потому что люди просто жаждут вознаграждения?
— Наверняка будет информация от людей, которые просто хотят денег. Нельзя защититься от того, что люди пытаются играть не по правилам. Но я знаю точно, что со мной это не пройдет. Награда будет выплачена только в том случае, если добыча грабителей в "Зеленом своде" будет полностью и в максимально неповрежденном виде успешно возвращена, она выплачивается только в этих целях. Мы уже получили некоторые сведения, но все они, как говорят, третьи лишние — эти люди пытаются получить прибыль, ничего не зная. Это любители — они сказали, что боятся, что полиция следит за мной, и при этом они звонят мне с личного номера телефона! Была и другая информация: в Польше часть украденных украшений была выставлена на продажу в интернете. Эта информация была передана в полицию, и было установлено, что была опубликована только фотография драгоценностей, которая была скопирована из СМИ. А если серьезно, полагаю, что в ближайшее время, то есть в течение следующего полугода или даже года никто из тех, кто действительно имеет к этому какое-либо отношение, не объявится. Давление поисковых работ в настоящее время слишком велико для этого. Нам просто нужно подождать.
Женщина-полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
28 ноября, 18:15
Полиция Германии объявила награду за данные о дрезденских грабителях
— Насколько профессиональными вы оцениваете действия этих преступников, так быстро взломавших систему безопасности в "Зеленом своде"?
— Чтобы осуществить грабеж, не нужно быть суперумным. Преступник должен быть быстрым, умелым и жестоким. Логистика гораздо важнее, то, как это рассчитано, кто стоит за этим. Я не могу судить об этом, потому что у меня нет инсайдеров. Тут полиция знает больше, они целенаправленно идут по следу. Что касается системы безопасности, мой клиент был удивлен, а это богатый, солидный человек, почему нельзя было лучше защитить такие ценные исторические украшения?
— Если это заказное преступление, то насколько интересно вознаграждение преступникам, которым уже было заплачено заказчиком?
— Есть старая поговорка: люблю предательство, но ненавижу предателей. Я догадываюсь и предполагаю, что грабители не получили много денег для грабежа. Это 20-30-40 тысяч евро. Они не получили миллион евро. Они передали добычу. Эта награда – это предложение этим людям, чтобы они сказали: подождите минуту, если я сейчас скажу, где находится украшение или у кого оно, возможно, это стоит того — (стоит) сделать заявление.
Полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
11 декабря, 19:30Культура
Полиция Дрездена просит туристов присылать свои фото в сокровищнице
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Йозеф Реш (детектив)ДрезденИнтервью - Авторы
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