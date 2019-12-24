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Живая еда. Как в поселке на Байкале готовят хлеб по старым рецептам
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РИА Новости

Живая еда. Как в поселке на Байкале готовят хлеб по старым рецептам

12:14 24.12.2019
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© Depositphotos / DenisfilmСвежеиспеченный хлеб
Свежеиспеченный хлеб
© Depositphotos / Denisfilm
Предприниматели из бурятского поселка Каменск Кабанского района Олег Ильин и его жена Альбина занимаются выпечкой хлеба и кондитерскими изделиями. За 23 года работы небольшой обанкротившийся цех они превратили в процветающее производство хлеба, булочек, пирожных и тортов. Помимо этого у них есть свое кафе, кулинария и сеть небольших магазинов.
Каждое утро небольшие грузовые машины, которые принадлежат супругам Ильиным, выезжают на маршруты по Кабанскому району. В поселки они доставляют свежий хлеб, пирожные и торты, пирожки с разными начинками и даже мясные полуфабрикаты. Предприниматели владеют 11 торговыми павильонами, где все это можно купить. Три магазина работают в самом Каменске, остальные – по району. Самая дальняя точка расположена в поселке Клюевка на берегу Байкала, до нее ехать около 75 км.
© Фото из личного архиваПродукция цехов предпринимателей Ильиных
Продукция цехов предпринимателей Ильиных
© Фото из личного архива
Продукция цехов предпринимателей Ильиных
По словам Альбины Ильиной их с мужем производство и сеть магазинов охватывает около 60% населения района по объему продукции. "Ассортимент у нас большой: хлебов около десяти наименований, булочки, пирожных около 30 видов, торты, – рассказывает Альбина. – Есть у нас и кулинария: чебуреки, беляши, самса, пирожки с разными начинками, жареные и печеные. Из мясных полуфабрикатов мы делаем позы (традиционное бурятское блюдо - прим.ред.), пельмени, котлеты. Все натуральное, мясо закупаем у местных фермеров. Остальные продукты – у поставщиков. Мука, например, приходит с Алтая".
В 1996 году Альбина, владевшая продуктовым магазином, решила выкупить небольшое кондитерское производство в центре Каменска. Она вспоминает, что к тому времени, оставшееся в наследие от советских времен производство обанкротилось. Небольшой цех занимал 80 квадратных метров, оборудование было устаревшим, внешний вид – непрезентабельным.

По словам предпринимательницы, настоящей находкой стали люди, которые там работали. "Это были старые мастера, у которых сохранилась своя рецептура. Вот ее-то мы и придерживаемся по сей день. Эти люди – наши ветераны, их 18 человек. Многим уже под 80 лет, а то и больше. Каждый год мы чествуем их 1 октября".

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В год "памятного" кризиса 1998 года к семейному бизнесу подключился и муж Олег, до этого работавший фельдшером на "Скорой помощи". В середине 2000-х дело начали расширять: выкупили еще один, уже большой цех, потом его расширили. В 2008 приобрели кафе в центре города. В те же годы открыли сеть своих торговых павильонов.

"Самый хороший у нас хлеб – серый, мы готовим его по особой технологии на закваске, – не без гордости рассказывает Ильина. – Все гости, которые приезжают к нам в поселок, увозят его с собой, такой он вкусный. Это старинный рецепт, который мне передала мама, а она получила его от бабушки".

Альбина говорит, что секрет ее хлеба в том, что в рецептуре не используются искусственные добавки. "Наш хлеб готовится очень долго: чтобы испечь одну партию мы тратим примерно шесть часов. А в больших городах теперь пекут все очень быстро, иногда весь процесс занимает всего час времени. Вот этим наш хлеб и отличается".
Такого же принципа предпринимательница придерживается и в кондитерском производстве: только натуральные продукты. К тому же, Ильины стараются и цены держать невысокие. "У нас дело не для того, чтобы много заработать, а для людей. Я считаю, что у нас социальный бизнес, мы цены делаем доступными для местных жителей,"– отмечает Альбина.
© Фото из личного архиваПродажа кондитерских и хлебобулочных изделий предпринимателей Ильных
Продажа кондитерских и хлебобулочных изделий предпринимателей Ильных
© Фото из личного архива
Продажа кондитерских и хлебобулочных изделий предпринимателей Ильных
В этом году супруги взяли кредит по программе льготного кредитования Минэкономразвития и Корпорации МСП в МСП Банке,который предложил специальные условия – 7,75% годовых. Деньги пошли на оборудование, например, покупку новой печи для выпечки. Удалось приобрести и две машины для развоза. Супруги планируют и дальше развивать дело.
"Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, разрабатываем что-то новое. Каждый год приезжает технолог из Иркутска, сейчас мы ждем ее 2 января, она привезет новые рецепты, будет неделю с нами работать", – рассказывает Альбина. По словам предпринимательницы в прошлом году освоили рецепты новых тортов. В этом году ждут варианты нового печенья – будут все вместе готовить, дегустировать и решать, что запустить в производство.
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Кабанский районЭкономика
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