Пентагон заключил контракт на строительство на базе Инджирлик

Сумма контракта составляет 95 миллионов долларов. Предполагается, что работы будут завершены до конца 2024 года.
15 декабря, 22:10Эрдоган пригрозил закрыть военную базу Инджирлик для США
"С восемью турецкими компаниями был заключен контракт на сумму 95 миллионов долларов по твердой фиксированной цене", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.
Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. Военные ВС США обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая дислоцирована в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и является частью системы ПРО НАТО в Европе.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США, а также что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
13 марта 2018, 14:19Чавушоглу напомнил США, что Инджирлик является авиабазой Турции