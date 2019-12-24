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Пентагон заключил контракт на строительство на базе Инджирлик
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РИА Новости

Пентагон заключил контракт на строительство на базе Инджирлик

10:21 24.12.2019
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© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Jack SandersИстребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Jack Sanders
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пентагон заключил с несколькими турецкими компаниями контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик в провинции Адана.
Сумма контракта составляет 95 миллионов долларов. Предполагается, что работы будут завершены до конца 2024 года.
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год
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Эрдоган пригрозил закрыть военную базу Инджирлик для США
"С восемью турецкими компаниями был заключен контракт на сумму 95 миллионов долларов по твердой фиксированной цене", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.
Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. Военные ВС США обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая дислоцирована в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и является частью системы ПРО НАТО в Европе.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США, а также что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
13 марта 2018, 14:19
Чавушоглу напомнил США, что Инджирлик является авиабазой Турции
9700216
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ИнджирликМинистерство обороны СШАТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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