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2019-12-24T16:33+0300
https://ria.ru/20191224/1562757043.html
"Яндекс" запустил проект по оценке заемщиков-физлиц
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РИА Новости

"Яндекс" запустил проект по оценке заемщиков-физлиц

09:51 24.12.2019 (обновлено: 16:33 24.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Яндекс" и Объединенное кредитное бюро (ОКБ, принадлежит Сбербанку) запустили совместный проект по оценке заемщиков – физических лиц, сообщили РИА Новости в компаниях.
"Да, совместный проект есть. Сервис представляет собой смешивание скоринга (механизм оценки кредитоспособности заемщика – Прим. ред.) ОКБ и скоринга "Яндекса", - сказал представитель ОКБ.
Отмечается, что в настоящий момент ряд банков используют сервис в тестовом режиме. В ОКБ добавили, что Сбербанк не участвует в тестировании.
В компаниях подчеркнули, что ни ОКБ, ни "Яндекс" не имеют доступа к данным друг друга.
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"Партнерам никакие данные пользователей не передаются, доступа к ним нет. Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре "Яндекса", - сказали, в частности, в пресс-службе "Яндекса".
"В аналитических моделях используется более 1000 разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число – результат оценки. Этот результат не является руководством к действию и не влияет на оценку, выдаваемую нашими партнерами в рамках кредитного скоринга. Он носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях", – добавили там.
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ЯндексКредитыОбъединенное кредитное бюро (ОКБ)РоссияЭкономика
Популярные комментарии
С этим проектом о конфиденциальности можно забыть. Приучили нас к своим сервисам и используют данные как хотят
24 декабря, 10:04
Ярослав Погодин
2910301
Они дают рейтинг человеку, но, дескать без подробностей. Гадко.
24 декабря, 10:18
ИЯИбрагим Яблоков
2710010
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