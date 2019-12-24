"Яндекс" запустил проект по оценке заемщиков-физлиц

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Яндекс" и Объединенное кредитное бюро (ОКБ, принадлежит Сбербанку) запустили совместный проект по оценке заемщиков – физических лиц, сообщили РИА Новости в компаниях.

"Да, совместный проект есть. Сервис представляет собой смешивание скоринга (механизм оценки кредитоспособности заемщика – Прим. ред.) ОКБ и скоринга "Яндекса", - сказал представитель ОКБ.

Отмечается, что в настоящий момент ряд банков используют сервис в тестовом режиме. В ОКБ добавили, что Сбербанк не участвует в тестировании.

В компаниях подчеркнули, что ни ОКБ, ни "Яндекс" не имеют доступа к данным друг друга.

"Партнерам никакие данные пользователей не передаются, доступа к ним нет. Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре "Яндекса", - сказали, в частности, в пресс-службе "Яндекса".