В "Большой тройке" рассказали об электронной модели работы с отходами

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Электронные территориальные схемы по обращению с отходами, которые разрабатывались для российских регионов, могут быть взяты за основу и в других странах, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Большая тройка" Артём Седов.
"У нас цифровизация отрасли пошла с нуля, и это было очень здорово, потому что все технологии и решения включили во все необходимые нормативно-правовые акты. Мы автоматизировали все эти требования и получили самый крутой функционал, потому что в другом месте его никто себе даже представить не мог. Можно считать, что государство вынудило сделать нас самую классную в мире электронную модель обращения с отходами", - сказал Седов.
Он отметил, что переговоры об адаптации российской модели обращения с отходами идут с Саудовской Аравией, США, Белоруссией, а также с программой ООН по населенным пунктам - ООН-Хабитат.
"Наша разработка поможет решить проблему не только африканского мусора. Может всего мирового мусора. По крайней мере, будем за это бороться. В России рынок цифровизации отходов – 20 миллионов долларов США в год. Цифровизация отходов - это предоставление сервисов регоператорам и предоставление сервисов государству. А мировой рынок цифровизации отходов – 3,6 миллиарда", - добавил Седов.
Компания "Большая тройка" является разработчиком территориальных схем обращения с отходами в большинстве регионов России.