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В "Большой тройке" рассказали об электронной модели работы с отходами
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РИА Новости

В "Большой тройке" рассказали об электронной модели работы с отходами

09:19 24.12.2019 (обновлено: 10:45 24.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСпрессованные жестяные банки
Спрессованные жестяные банки
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Спрессованные жестяные банки . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Электронные территориальные схемы по обращению с отходами, которые разрабатывались для российских регионов, могут быть взяты за основу и в других странах, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Большая тройка" Артём Седов.
"У нас цифровизация отрасли пошла с нуля, и это было очень здорово, потому что все технологии и решения включили во все необходимые нормативно-правовые акты. Мы автоматизировали все эти требования и получили самый крутой функционал, потому что в другом месте его никто себе даже представить не мог. Можно считать, что государство вынудило сделать нас самую классную в мире электронную модель обращения с отходами", - сказал Седов.
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Он отметил, что переговоры об адаптации российской модели обращения с отходами идут с Саудовской Аравией, США, Белоруссией, а также с программой ООН по населенным пунктам - ООН-Хабитат.
"Наша разработка поможет решить проблему не только африканского мусора. Может всего мирового мусора. По крайней мере, будем за это бороться. В России рынок цифровизации отходов – 20 миллионов долларов США в год. Цифровизация отходов - это предоставление сервисов регоператорам и предоставление сервисов государству. А мировой рынок цифровизации отходов – 3,6 миллиарда", - добавил Седов.
Компания "Большая тройка" является разработчиком территориальных схем обращения с отходами в большинстве регионов России.
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