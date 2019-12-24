Бюджет Свердловской области хотят повысить до 300 миллиардов рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Бюджет Свердловской области должен преодолеть отметку в 300 миллиардов рублей, это позволит создать прочную базу для развития социальной сферы, написал глава региона Евгений Куйвашев в своей статье, опубликованной во вторник в "Областной газете".
"Сейчас мы вплотную подошли к областному бюджету в 300 миллиардов рублей. Моя цель - преодолеть и этот рубеж. Это создаст прочную базу для того, чтобы еще активнее строить новые школы, больницы, дома культуры, газифицировать сельские территории, ремонтировать дороги, вести благоустройство территорий, улучшать экологию. То есть реально улучшать качество жизни уральцев", – написал губернатор.
По его словам, в 2020 году из бюджета региона на социальную сферу будет потрачено 194 миллиарда рублей, в том числе 75,9 миллиарда на образование и 27,1 на здравоохранение.
Глава региона отметил, что Свердловская область сегодня твердо стоит на ногах и имеет прочную базу для преобразований. Куйвашев также подчеркнул, что региональный план реализации национальных проектов на территории области под названием "Пятилетка развития" стал "дорожной картой по достижению прорывных результатов по важным, понятным людям направлениям". Среди промежуточных итогов "Пятилетки", которая преодолела экватор в реализации, – достижение средней продолжительности жизни в 73,1 года, обеспечение 99,2% жителей первичной и скорой помощью, полный охват свердловчан системой "112", увеличение доли людей, получающих государственные и муниципальные услуги через МФЦ, до 65,9%.