Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T09:12+0300
https://ria.ru/20191224/1562754967.html
Бюджет Свердловской области хотят повысить до 300 миллиардов рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/152418/61/1524186187_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_547a9ecbcdf74444abf9cdcd5f93fba1.jpg
РИА Новости

Бюджет Свердловской области хотят повысить до 300 миллиардов рублей

09:12 24.12.2019
354
© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© РИА Новости / Владислав Белогруд
Перейти в фотобанк
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Бюджет Свердловской области должен преодолеть отметку в 300 миллиардов рублей, это позволит создать прочную базу для развития социальной сферы, написал глава региона Евгений Куйвашев в своей статье, опубликованной во вторник в "Областной газете".
"Сейчас мы вплотную подошли к областному бюджету в 300 миллиардов рублей. Моя цель - преодолеть и этот рубеж. Это создаст прочную базу для того, чтобы еще активнее строить новые школы, больницы, дома культуры, газифицировать сельские территории, ремонтировать дороги, вести благоустройство территорий, улучшать экологию. То есть реально улучшать качество жизни уральцев", – написал губернатор.
Ульяновск. Архивное фото
Вчера, 16:40Ульяновская область
Cредняя продолжительность жизни в Ульяновской области выросла до 73,4
По его словам, в 2020 году из бюджета региона на социальную сферу будет потрачено 194 миллиарда рублей, в том числе 75,9 миллиарда на образование и 27,1 на здравоохранение.
Глава региона отметил, что Свердловская область сегодня твердо стоит на ногах и имеет прочную базу для преобразований. Куйвашев также подчеркнул, что региональный план реализации национальных проектов на территории области под названием "Пятилетка развития" стал "дорожной картой по достижению прорывных результатов по важным, понятным людям направлениям". Среди промежуточных итогов "Пятилетки", которая преодолела экватор в реализации, – достижение средней продолжительности жизни в 73,1 года, обеспечение 99,2% жителей первичной и скорой помощью, полный охват свердловчан системой "112", увеличение доли людей, получающих государственные и муниципальные услуги через МФЦ, до 65,9%.
701021
Обсудить 3
Евгений КуйвашевСвердловская областьЭкономика
Рекомендуем
Банк Уралсиб
Людмила Коган получила по наследству 81,8% банка "Уралсиб"
Тульское предприятие НПО СПЛАВ (входит в концерн Ростеха Техмаш)
"Техмаш" лишится гендиректора
Спрессованные жестяные банки
В "Большой тройке" рассказали об электронной модели работы с отходами
Полиция в Пекине
В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек
Андрей Травников
Андрей Травников назвал объявление 31 декабря выходным популизмом
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Машины скорой помощи в Австралии
В Австралии около 20 человек пострадали при раздаче подарков в ТЦ
Комбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая рапса в Красноярском крае
Полиэтилен заменит сталь: созданы новые механизмы для аграрных машин
Владимир Путин
Путин назвал приоритеты законотворческой деятельности на следующий год
Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области пресекли деятельность торговцев оружием и боеприпасами в Нижнем Тагиле
На Урале ликвидировали нелегальный канал продажи оружия и боеприпасов
Вид на Саранск
Бюджет Мордовии на 2020 год будет социально ориентированным
Крым. Ялта. Вид на набережную
В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
Крымский мост через Керченский пролив
Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Производство материнских плат для смартфонов на заводе в Шанхае
В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
18:35В ЛНР считают, что действия Киева могут сорвать обмен пленными
Лента новостейМолния