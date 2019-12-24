Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

По словам Кудрявцевой, импланты ей поставили 15 лет назад. На недавнем медицинском обследовании врачи выявили, что один из них порвался и протекает. Тогда они приняли решение сделать операцию по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей.