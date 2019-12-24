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2019-12-24T11:27+0300
https://ria.ru/20191224/1562753882.html
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113671/63/1136716338_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_3b6ccc94443bf1f81bca7209d8859051.jpg
РИА Новости

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

08:35 24.12.2019 (обновлено: 11:27 24.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению импланта груди. Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram.
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1. Наркоз ещё не отошёл , возможно завтра пожалею о своём откровении , но если мой пост убережёт хоть несколько девушек от установки имплантов , значит все не зря . 2. 15 лет назад в Санкт - Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы МакГан . На сертификате было чёрным по белому написано - пожизненная гарантия , а доктор говорил - можно танком давить 3. Тогда не было никакой информации и мы ещё были подопытные кролики 🐇 4. Каждый год прохожу чек - ап . Отправили на Узи , потом на МРТ с констрастом . Вердикт ! Левый имплант порван , протекает лет 5-6 куда только можно было затечь :((( в срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей . Очень агрессивная операция , очень 😩Девочки - этот пост для вас , у меня есть много информации . Вам решать , но вдруг кто то услышит . Подробнее напишу на днях и расскажу вам о « болезни грудных имплантов « Ну а меня я очень надеюсь вы примите и такую 😊Будьте здоровы 😍

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

По словам Кудрявцевой, импланты ей поставили 15 лет назад. На недавнем медицинском обследовании врачи выявили, что один из них порвался и протекает. Тогда они приняли решение сделать операцию по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей.
Сейчас телеведущая находится в больничной палате и восстанавливается после процедуры.
Певец Николай Басков
25 мая, 15:31
Басков оценил сообщения об участии Леры Кудрявцевой в австрийском скандале
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Лера КудрявцеваШоу-бизнесМосква
Популярные комментарии
А почему новость без пометки «молния»??? Новости, которые мы заслужили...
24 декабря, 09:45
aaolpsm1
26160002
Ну это она сама себе нашла приключение, так сказать, по своей воле... 😂😂😂
24 декабря, 08:39
Alex Ander
2240011
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